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'Tayyip Erdoğan ölsün istiyorum' dedi! CHP'li Aykut Erdoğdu'dan skandal paylaşım

'Tayyip Erdoğan ölsün istiyorum' dedi! CHP'li Aykut Erdoğdu'dan skandal paylaşım

İSTANBUL CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu, Twitter hesabından Başkan Erdoğan'la ilgili skandal bir paylaşım yaptı.

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CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, Twitter hesabından bir köpeğin videosunu paylaştı. Videoda köpeğin sahibinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili "Gıcık oluyorum adama ölsün istiyorum" dediği duyuldu.

Apar topar kaldırdı ama...

CHP'li Erdoğdu, gelen tepkilerin ardından apar topar videoyu silerek köpeğin başka bir videosunu paylaştı.

Erdoğdu, gelen tepkilerin ardından videoyu kaldırdı. Ardından köpeğin başka bir videosunu "Benden akıllı... Sansürlü..." tweetiyle tekrar paylaştı.

Erdoğdu'nun Başkan Erdoğan ile skandal paylaşımına çok sayıda kullanıcı tepki gösterdi.

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