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Mehmet Ceyhan'dan şoke eden sinovac aşı paylaşımı

Mehmet Ceyhan'dan şoke eden sinovac aşı paylaşımı

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Türk Yoğun Bakım Derneği’nin sinovac aşısıyla ilgili raporunu paylaştı. Rapora göre sinovac aşısının koruyuculuğu 3. aydan itibaren ciddi oranda düşüyor.

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Aşı tartışmaları sürürken Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan sinovac aşısıyla ilgili ilginç bir paylaşım geldi.

Ceyhan, Twitter hesabından Türk Yoğun Bakım Derneği'nin sinovac aşısıyla ilgili araştırmasının sonuçlarını açıkladı. 

Mart ayında yapılan aşılamaların araştırma sonuçlarına göre;

- İki doz sinovac aşılanmada genellikle 2. aydan sonra kötüleşme trendi var, 3. aydan itibaren etki azalıyor ve 3. aydan sonra ciddi anlamda koruyuculuğu düşüyor.

Aşısız ve çift doz sinovac aşısı olanlar karşılaştırıldığında ise;

- Altta yatan hastalık aşı grubunda daha fazla

- Radyolojik tutulum benzer

- Solunum desteği ve entübasyon oranları gruplar arasında benzer

- Aşısız grupta yaş ortalaması 58, sinovac'ta 73

- Varyant sıklığına bakıldığında en fazla Delta, Delta Plus ve Alfa varyantları geliyor. İki grup arasında (Aşısız ve iki doz sinovac arasında anlamlı fark yok. 

- İki doz MRNA aşısı olan hastalarda sayı 5, tek hastada varyantı var; biri sadece entübe. Hastaların hepsi 50 yaş üstü ve en az iki yandaş hastalığı var. 

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