Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Necmi İlhan: Mu-1, Mu-2 gibi varyantlar çıkabilir

Koronavirüsün henüz dünyada çok yeni olan Mu varyantı ile ilgili Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan'dan açıklamalar geldi. Prof. İlhan, pandemi devam ettikçe Mu-1, Mu-2 gibi varyantların çıkabileceğini söyledi. İlhan, 'insanlar aşı oldukça virüsün artık üreyebilecek bir yer bulamaması ile pandemiden kurtulacağımızı bilmek gerekiyor' dedi.

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Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı ve Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, Mu varyantının Türkiye’de ne kadar yayıldığına dair incelemenin devam ettiğini, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın da açıkladığı gibi şu ana kadar sadece 2 kişide saptandığını söyledi.

Prof. Dr. İlhan, Mu varyantının şu anda yeni bir varyant olduğunu, aşılara etkisi hakkında yorum yapmanın erken olacağını, ancak her varyanta karşı olduğu gibi aşıların bu varyanta karşı da etkili olmasının beklendiğini belirtti.

"Ülkelerde baskın hale gelebilir"

Bilim Kurulu Üyesi İlhan, “İsimlendirme Latin alfabesine göre yapılıyor, daha önce Delta varyantı görülmüştü, şimdi sırada Mu var onunla ilgili isimlendirme de yapıldı. Yoksa farklı bir virüs tipi değil bunlar da koronavirüsler. Ama tabi bir virüs yeni çıktıktan sonra şuan Kolombiya’da yoğun olarak görülmek ile birlikte ülkemizde de görülmesi önem arz ediyor. Daha sonra belki ülkelerde baskın hale de gelebilir." dedi.

İlhan, "Biliyorsunuz Delta varyantında da İngiltere varyantında da aynı şey söz konusu oldu. İlk çıkan Wuhan varyantına göre Delta’nın da İngiltere varyantının da baskın hale geldiği süreçleri yaşadık...

Hangi varyant görülürse görülsün koronavirüsün bulaşma yolu değişmiyor. Yine solunum yoluyla bulaşıyor.

"Yine bizim fiziki mesafeye, maske takmaya, kapalı alanlarda olabildiğince bir ara gelmemeye dikkat etmemi gerekiyor. Ortamları da havalandırmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Aşı olmanın çok büyük öneme sahip olduğunun altını çizen Bilim Kurulu Üyesi İlhan, şöyle devam etti: Hangi varyant olursa olsun bugün baktığımızda aşı olan bireylerde hastalıkların daha hafif geçtiğine şahit oluyoruz. Hatta hem hangi varyant olursa olsun hem de hangi aşı olursa olsun, aşısı olmayanlara göre hastalıktan korunmada çok daha etkisi olduğunu görüyoruz."

"Bu nedenledir ki, aslında virüsün bulaşma yolu değişmediği gibi bulguları da değişmiyor. Tutulum yaptığı yaş grubu da farklı değil, tüm varyantlar için bunu söyleyebiliriz. Ama tabi bu varyantın Türkiye’de yaygın olup olmadığına bir bakmak gerekiyor. Henüz aşıların ‘Mu’ varyantına karşı etkili olup olmadığını söylemek için de henüz biraz erken. Çünkü yeni bir varyant, ülkemizde az görülüyor."

Cevap bekleyen sorular

"Aşılı olan bireylerde mi, aşısız olan bireylerde mi görülüyor? Acaba ağır hasta olan, yoğun bakımda olanlarda görülüyor mu görülmüyor mu bunlar söylemek için daha erken. Ama tabi dikkatle takip etmek gerekiyor. Sağlık Bakanlığı da bunun takibini yapıyor. Süreci takip edip izlememiz gerekiyor"