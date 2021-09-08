Şenol Güneş'in sözleşmesi feshedilirse alacağı tazminat

Hollanda karşısında alınan 6-1’lik mağlubiyet sonrası A Milli Takım'da teknik direktör Şenol Güneş ile yollar ayrılma aşamasına geldi. Maç sonrası istifa etmeyeceğinin sinyalini veren Şenol Güneş, sözleşmesi TFF tarafından feshedilirse 53.5 milyon TL tazminat alacak.

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EURO 2020'deki 3 maçta 3 mağlubiyetin ardından 2022 Dünya Kupası elemelerindeki kötü oyun ve son olarak 6-1'lik Hollanda hezimeti sonrası gözler Şenol Güneş'e çevrildi.

Spor otoriteleri ve kamuoyu, Şenol Güneş'in görevi bırakması veya görevden alınması gerektiği konusunda hemfikir olmuş durumda. Ancak, Şenol Güneş'in mi görevini bırakacağı yoksa TFF'nin mi fesih yoluna gideceği konusunda belirsizlik hakim...

Şenol Güneş, 1 Haziran 2019'dan itibaren geçerli olmak üzere 4 yıllık sözleşmeye imza atmıştı. Şenol Güneş'in sözleşmesi 1 Haziran 2023'te sona erecek. Milli takımdan önce Beşiktaş'tan 2.3 milyon euro maaş alan 69 yaşındaki teknik adamın primler hariç 3.2 milyon euro net maaşı olduğu da basına yansımıştı.

52.5 milyon TL tazminat

Şenol Güneş'in TFF'den aldığı aylık miktar 266 bin euro. Federasyonun fesih kararı alması halinde ödeyeceği miktar 5.3 milyon euro. Türk Lirası olarak 52.5 milyon TL.