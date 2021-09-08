Türk antrenörlerin iflası! Şenol Güneş yolun sonu: Utanç
A Milli Takım, Hollanda karşısında aldığı 6-1'lik yenilgi aldı. Spor yazarları, bu yenilgiyi değerlendirdi. Şenol Güneş, eleştiri yağmuruna tutuldu.
A Milli Takım, Hollanda karşısında 6-1'lik farklı yenilgi alarak 2020 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda liderliği kaptırdı ve üçüncü sıraya geriledi. Kötü günler geçiren milli takımın gruptan çıkma hayali tehlikeye girerken spor yazarları oynanan oyunu, teknik direktör Şenol Güneş'i eleştirdi.
TARİHİ HEZİMET KAÇINILMAZDI - Ömer Üründül (Sabah) Günümüz futbolunun istediği çok önemli ilkeler vardır: oturmuş bir sistem, birbirlerinin özelliklerini iyi tanıyan oyuncular, yüksek tempo, fizik, güç ve de iyi bir taktik strateji. Dün gece Hollanda bu ilkelerin hepsinde bize göre çok üstün olunca hezimet de kaçınılmazdı. Hele dördüncü golden sonra biz 10 kişiyken oyunu biraz rölantiye almasalardı futbol tarihimize kara bir leke olarak geçecek inanılması güç bir skor ortaya çıkardı. 3-3'lük Letonya maçıyla başlayan, EURO 2020'de devam eden, en son Karadağ maçında şekillenen kırılganlığımız daha birinci dakikada yediğimiz golle dün geceki ağır bilançonun başlangıç noktası oldu.
O PLAN, O STRATEJİ, O OYUN! - Ali Ece (Fanatik) Hollanda’dan, Hollanda’da herkes gol yiyebilir ama daha 1 dakika bile dolmadan Memphis ve Klaassen’in altıpasımız içinde o kadar kolay paslaşmasını engelleyememek maça taktiksel açıdan hiç hazırlanamadığımızın kanıtı. Hollanda’nın başında zamanında Mourinho’nun İngiltere Premier Lig’de çalışmış en kötü hoca olarak betimlediği Frank de Boer yok artık! Van Gaal takımına karşı maçın başında bu kadar geriye yaslanılmaz. Stada adını veren Cruyff'un dediği gibi: "Takım ve teknik direktör açısından en başarılı gol, boş kaleye atılandır" Tıpkı Hollanda'nın bize attığı 4. gol gibi. Peki, 4. golünü boş kaleye yiyen bir takım ne kadar kötü oynamıştır, oynatılmıştır? Hani ligdeki yabancı oyuncu sayısı değişince Milli Takımımız daha iyi olacaktı? En ufak bilimsel dayanağı olmadan atıp tutan futbola yabancı zihniyetin iflasından başka bir şey değil!
ROMA'DA KALANLAR... - Bülent Timurlenk (Sabah) Gerçek ve düzeyli eleştirilere kulaklarınızı kapatırsanız, başkalarının galibiyet şarkılarını dinlersiniz." 21 Haziran'da İsviçre mağlubiyetinin ardından EURO 2020'ye veda ederken bu köşedeki son satırdı. Hiçbir şey değişmedi. Konfor alanınızdan çıkmadınız, milli takım kadrosunda rezerve koltukların sahiplerini değiştirmediniz, rakip analiz yine yoktu. Biz hâlâ teknik kadromuzun maç öncesi "Böyle ısınma görmedik" dedikleri İtalya maçında, Roma Olimpiyat Stadı'ndayız. Şenol Güneş dün Roma'da değil, Amsterdam'da kaybettiğinin farkında mı?