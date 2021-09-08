Türk antrenörlerin iflası! Şenol Güneş yolun sonu: Utanç

O PLAN, O STRATEJİ, O OYUN! - Ali Ece (Fanatik) Hollanda’dan, Hollanda’da herkes gol yiyebilir ama daha 1 dakika bile dolmadan Memphis ve Klaassen’in altıpasımız içinde o kadar kolay paslaşmasını engelleyememek maça taktiksel açıdan hiç hazırlanamadığımızın kanıtı. Hollanda’nın başında zamanında Mourinho’nun İngiltere Premier Lig’de çalışmış en kötü hoca olarak betimlediği Frank de Boer yok artık! Van Gaal takımına karşı maçın başında bu kadar geriye yaslanılmaz. Stada adını veren Cruyff'un dediği gibi: "Takım ve teknik direktör açısından en başarılı gol, boş kaleye atılandır" Tıpkı Hollanda'nın bize attığı 4. gol gibi. Peki, 4. golünü boş kaleye yiyen bir takım ne kadar kötü oynamıştır, oynatılmıştır? Hani ligdeki yabancı oyuncu sayısı değişince Milli Takımımız daha iyi olacaktı? En ufak bilimsel dayanağı olmadan atıp tutan futbola yabancı zihniyetin iflasından başka bir şey değil!