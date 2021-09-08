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Diego Rossi'den Muslera itirafı

Diego Rossi'den Muslera itirafı

Diego Rossi, Fenerbahçe'ye transfer olmadan önce Galatasaray'ın kalecisi Fernando Muslera ile konuşmasından bahsetti.

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Fenerbahçe'nin Los Angeles FC'den kadrosuna kattığı Diego Rossi, Uruguay basınına İstanbul'a geçiş yapmasının nedenlerini anlattı.

Fenerbahçe'deki tutkunun kendisini etkilediğini söyleyen Rossi, "Çok büyük ve tutku dolu bir kulübe geldim. Artık tecrübemi değerlendirmem gerekiyordu. Büyük, futbol tutkusu olan bir takıma gitmek istedim ve Fenerbahçe'ye geldim. Takım arkadaşım Mesut Özil. İnanılmaz kaliteli bir kadro var." dedi.

"Muslera bana 'Fenerbahçe'ye git' dedi"
Galatasaray'da oynayan vatandaşı Muslera'nın kendisine transfer için yardımcı olduğunu ilk kez dile getiren 23 yaşındaki oyuncu, "Muslera ile konuştum ve bana Türkiye Ligi'nin ne kadar kaliteli olduğunu anlattı, Fenerbahçe'ye transfer olmamı önerdi. Hedefim Avrupa'nın devlerinden birine sıçrama gerçekleştirmekti ve zamanın geldiğini düşündüm." ifadelerini kullandı.

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