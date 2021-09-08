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MEB'den koronavirüse yakalanan ve temaslı öğrenciler için yeni karar!

MEB'den koronavirüse yakalanan ve temaslı öğrenciler için yeni karar!

Milli Eğitim Bakanlığı koronavirüse yakalanan veya temaslı bulunan öğrenciler için yeni karar çıktı. Karantinada bulunan ya da kronik hastalıklardan dolayı okula devam etmek istemeyen öğrenciler mazeretlerini nasıl sunacak?

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Milli Eğitim Bakanlığı koronavirüs sebebiyle karantinaya alınan ya da kronik hastalıkları sebebiyle okula devam etmek istemeyen öğrencilerle ilgili açıklama yayınladı.

Açıklamada şöyle denildi: "Resmi ve özel tüm okul ve eğitim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerden Sağlık Bakanlığı e-Nabız Sistemi'nde kronik hastalıklar listesinde yer alan hastalığa ait raporu olan öğrenciler ile Covid-19 hastası ya da temaslısı olduğu için tedavi ya da karantina sürecinde olan öğrenciler mazeretlerine ilişkin e-Nabız Sistemi'nden alacakları belgeyi okul müdürlüklerine iletmeleri halinde mazeretli sayılacaktır."

Sınavlar nasıl yapılacak?

Bu öğrencilerin sınavları, karantina bitiminde okul müdürlüklerince belirlenen tarihlerde, kayıtlı bulundukları okullarda yapılacak.

E-Nabız'dan belge alınmalı

Kronik hastalıklar listesindeki çocuklar da mazeretli sayılacak. Kronik hastalığı olan öğrencilerin de e-Nabız'dan aldıkları belgeyi okula sunmaları yeterli olacak.

meb
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