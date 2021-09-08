BIST 1.455
DOLAR 8,37
EURO 9,91
ALTIN 483,37
HABER /  GÜNCEL
ADV Awox hayatın her anında yanınızda

Aile Bakanlığı eşcinsel aşkı anlatan Kalp Çarpıntısı kitabını muzır neşriyat ilan etti! Sosyal medyada olay olmuştu!

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Aile Bakanlığı eşcinsel aşkı anlatan Kalp Çarpıntısı kitabını muzır neşriyat ilan etti! Sosyal medyada olay olmuştu!

Sosyal medyada yankı bulduktan sonra kitap satış sitelerinde de satışı kaldırılan eşcinsel gençlerin birlikteliğini anlatan kitap Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından muzır neşriyat ilan edildi.

Abone ol

RESMİ Gazete'de yayımlanan kararla 'Kalp Çarpıntısı' adlı kitap çocuklar için zararlı içeriklere sahip olduğu gerekçesiyle muzır ve müstehcen ilan edildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Resmi Gazete’de yayımlanan kararla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulumuz 'Kalp Çarpıntısı' adlı kitabın çocuklar için zararlı içeriklere sahip olduğuna karar vererek, muzır ve müstehcen ilan etmiştir" denildi. 

Kurul kararında ise "Kurulumuzca 'Kalp Çarpıntısı cilt-1; cilt-2' isimli kitabın Re'sen incelenmesi neticesinde; kitapta yer alan bazı yazıların 18 yaşından küçüklerin maneviyatı üzerinde muzır tesir yapacak nitelikte olduğuna; bu sebeple söz konusu kitabın 1117 sayılı kanunun 3266 sayılı kanunla değişik 4'üncü maddesindeki sınırlamalara tabi olmasına oy birliği ile karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Niran Ünsal evlilikleri kaç kere evlendi kızının babası kimdir?
Niran Ünsal evlilikleri kaç kere evlendi kızının babası kimdir?
Vakalar arttı! Nusaybin'de iki köy karantinaya alındı
Vakalar arttı! Nusaybin'de iki köy karantinaya alındı
Ruanda Dışişleri Bakanı duyurdu: Türkiye ile 4 mutabakat zaptı imzaladık
Ruanda Dışişleri Bakanı duyurdu: Türkiye ile 4 mutabakat zaptı imzaladık
Ozan Tufan'ın yeni görüntüsü çok konuşuldu!
Ozan Tufan'ın yeni görüntüsü çok konuşuldu!
İsmail Demir duyurdu: 15 bin kişiye iş müjdesi
İsmail Demir duyurdu: 15 bin kişiye iş müjdesi
İlber Ortaylı'dan Ali Erbaş'a olay sözler: Milletin itikadına karışmasın! Bilmediği konularda...
İlber Ortaylı'dan Ali Erbaş'a olay sözler: Milletin itikadına karışmasın! Bilmediği konularda...
Niran Ünsal kaç yaşında aslen nereli kardeşleri kimdir?
Niran Ünsal kaç yaşında aslen nereli kardeşleri kimdir?
Antalya'da 7 saat ecel terleri döktürdü! Kendine kimseyi yanaştırmadı
Antalya'da 7 saat ecel terleri döktürdü! Kendine kimseyi yanaştırmadı
A Milli futbol takımı 34 yıl sonra kalesinde 6 gol gördü
A Milli futbol takımı 34 yıl sonra kalesinde 6 gol gördü
Millet İttifakı gerildi! CHP'den İYİ Parti'deki Kemal Kılıçdaroğlu tepkisine cevap: Maksadını aştı!
Millet İttifakı gerildi! CHP'den İYİ Parti'deki Kemal Kılıçdaroğlu tepkisine cevap: Maksadını aştı!