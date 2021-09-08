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İlber Ortaylı'dan Ali Erbaş'a olay sözler: Milletin itikadına karışmasın! Bilmediği konularda...

İlber Ortaylı'dan Ali Erbaş'a olay sözler: Milletin itikadına karışmasın! Bilmediği konularda...

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın son dönemde söylediği ve çok eleştirilen sözleri tarihçi İlber Ortaylı'nın da gündemindeydi.

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Fatih Altaylı'nın sunduğu Teke Tek programına konuk olan Prof. Dr. İlber Ortaylı, Altaylı'nın "Diyanet İşleri Başkanı'nın konuşmalarını nasıl değerlendiriyorsunuz" sorusuna "Milletin itikadına karışmasın. İtikadın yollarını öğretebilir bize, sorarsak, fetva makamıdır. Bizim üzerimizde böyle bir kontrol kurma isteği olamaz" yanıtını verdi.

Ortaylı'nın konuyla ilgili açıklamaları şu şekilde:

"Kusura bakmasınlar benim herkese hürmetim var fakat Diyanet İşleri Başkanımız gelenlerin iyisi değil. Bölgecilik filan da yapmıyorum, Trabzon'dan çıkan Sait Hocamız. Ben böyle bir din adamı görmedim. Dört dörtlüktür. Çok genç yaşta da o olmuştur büyük Müftü.

Halefleri önünden ardından da gelenler fena değildi. Ben Diyanet İşleri Başkanımızla hem fikir değilim bir sürü konuda. Milletin itikadına karışmasın. İtikadın yollarını öğretebilir bize, sorarsak, fetva makamıdır. Bizim üzerimizde böyle bir kontrol kurma isteği olamaz. Bilmediği ve ihtisası olmadığı konularda konuşmasınlar. Tarih, coğrafya, sanat tarihi. Memleket bizimdir, tarih bizimdir. Makamdır, hürmet etmek lazımdır. Nihayet bu tenkitlerimizde de kendisine yol gösteriliyor. "

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