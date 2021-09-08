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Çorum'da lüks cip yanarak kullanılmaz hale geldi

Çorum'da lüks cip yanarak kullanılmaz hale geldi

Çomar Barajı'nda, Osman K.'ya ait cip bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürülen araç kullanılmaz hale geldi.

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Çorum'da bulunan Çomar Barajı'nda istenmeyen anlar yaşandı.

Osman K.'ya ait, Yaşar Ö.'nün kullandığı ve engelli aracı olduğu öğrenilen lüks cip bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.

Yaşar Ö.'nün ihbarı ile olay yerine itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Cip kullanılamaz hale geldi
Alevlere teslim olan ve Çorum Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından müdahale edilerek söndürülen cip tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi.

Olay Yeri İnceleme ekipleri yangının çıkış nedenini bulmak için çalışmalarını sürdürürken, yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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