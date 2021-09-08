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Meksika'da 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi! Hastaneyi su bastı 17 ölü

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı

MEKSİKA'nın güneyinde 6,9 büyüklüğünde deprem oldu. Depremin ardından tsunami alarmı verilirken, ABD depremin şiddetini 7.4 olarak açıkladı. Meksika'da dün de aşırı yağışlar nedeniyle hastaneyi su basmış 17 17 korona hastası feci şekilde can vermişti.

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Meksika 2 felaketi art arda yaşadı. Çoğunlukla koronavirüs hastalarının kaldığı hastaneyi su bastı, 17 hasta feci şekilde can verdi. Bu olaydan kısa süre sonra ülkenin güneyinde 7.4 büyüklüğünde bir deprem oldu.  Dünya Meksika'dan üst üste gelen felaket haberlerine kilitlendi. 

Dün aşırı yağışlar sonrası Hidalgo eyaletindeki Tula kasabası yakınlarındaki nehrin taşmasına neden oldu. Meydana gelen sel bölgedeki devlet hastanesini sular altında bıraktı. Su basması sonucu çoğu Kovid-19 tedavisi gören mustarip 17 hasta öldü. Hidalgo valisi Omar Fayad yerel basına yaptığı açıklamada, 17 ölümden 15 veya 16'sının Kovid-19 hastası olduğunu söyledi.

Ülke bu olayın şokunu henüz atlatamadan 7.4 büyüklüğünde bir deprem ile sarsıldı. Ulusal Sismoloji Servisi, merkez üssü, ülkenin güneyindeki Guerrero eyaletine bağlı Acapulco kentinin 14 kilometre güneydoğusunda meydana gelen 6,9 büyüklüğündeki depremin, yerin 50 kilometre derinliğinde kaydedildiğini açıkladı.

ABD depremin şiddetini 7.4 olarak açıkladı

Ancak Amerika Birleşik Devletleri Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) ise depremin 7,4 büyüklüğünde olduğunu, merkez üssünün Guerero eyaletine bağlı Pueblo Madero kenti olduğunu duyurdu.

Yetkililer, depremde can ve mal kaybının olup olmadığıyla ilgili henüz açıklama yapmadı. Sarsıntıdan, Michoacan, Jalisco ve başkent Meksiko'nun da etkilendiği bildirildi. Depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı.

Meksika hükümeti yaptığı açıklamada, Hidalgo eyaletindeki Tula kasabasındaki devlet hastanesindeki 40'tan fazla hastanın acil servis çalışanları tarafından Salı günü tahliye edildiğini ve ilk değerlendirmede yaklaşık 2 bin evin selden zarar gördüğünü belirtti.

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