Türkiye 7 Eylül 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

TÜRKİYE'de son 24 saatte 304 bin 864 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 23 bin 638 kişinin testi pozitif çıktı, 274 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 98 milyon 828 bin 646'ya yükseldi.

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Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 7 Eylül 2021 Salı günü verilerine göre; Türkiye'de son 24 saatte 304 bin 864 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 23 bin 638 kişinin testi pozitif çıktı, 274 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 34 bin 402 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşarak, "Vaka sayımız 23 bin 638. Kovid-19 sebebiyle yeni can kaybımız 274. Vaka sayılarını istikrarlı şekilde düşürmeli ve ölümleri azaltmalıyız. Bunun yolu aşılanma oranını artırmak, toplum bağışıklığı sağlanana kadar tedbirlere uymaktır. İstediğimiz sonuç tedbirle aşıya, yani bize bağlı" değerlendirmesinde bulundu.