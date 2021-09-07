BIST 1.455
DOLAR 8,34
EURO 9,90
ALTIN 482,39
HABER /  SAĞLIK

Türkiye 7 Eylül 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

Türkiye 7 Eylül 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

TÜRKİYE'de son 24 saatte 304 bin 864 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 23 bin 638 kişinin testi pozitif çıktı, 274 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 98 milyon 828 bin 646'ya yükseldi.

Abone ol

Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 7 Eylül 2021 Salı günü verilerine göre; Türkiye'de son 24 saatte 304 bin 864 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 23 bin 638 kişinin testi pozitif çıktı, 274 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 34 bin 402 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşarak, "Vaka sayımız 23 bin 638. Kovid-19 sebebiyle yeni can kaybımız 274. Vaka sayılarını istikrarlı şekilde düşürmeli ve ölümleri azaltmalıyız. Bunun yolu aşılanma oranını artırmak, toplum bağışıklığı sağlanana kadar tedbirlere uymaktır. İstediğimiz sonuç tedbirle aşıya, yani bize bağlı" değerlendirmesinde bulundu.

Önceki gün yayınlanan veriler:

ÖNCEKİ HABERLER
Mehmet Ceyhan'dan şoke eden sinovac aşı paylaşımı
Mehmet Ceyhan'dan şoke eden sinovac aşı paylaşımı
Hollanda Türkiye maçında ilk 11'ler belli oldu
Hollanda Türkiye maçında ilk 11'ler belli oldu
Kanada'da koronavirüs önlemleri! Sınırlar açıldı
Kanada'da koronavirüs önlemleri! Sınırlar açıldı
MEB araştırdı! 10 yaş grubu öğrenciler 15 yaşa fark attı
MEB araştırdı! 10 yaş grubu öğrenciler 15 yaşa fark attı
Manisa'da liseli Songül'den haber alınamıyor
Manisa'da liseli Songül'den haber alınamıyor
El Salvador kripto para birimi Bitcoin'i yasal para birimi olarak kullanıma aldı
El Salvador kripto para birimi Bitcoin'i yasal para birimi olarak kullanıma aldı
Gamze Açar'ın ölümüyle ilgili davada 4 sanık hakim karşısına çıktı
Gamze Açar'ın ölümüyle ilgili davada 4 sanık hakim karşısına çıktı
Aydın'da bir kişi iftiraya uğradığını belirtip intihar etti
Aydın'da bir kişi iftiraya uğradığını belirtip intihar etti
Vietnam'da 8 kişiye koronavirüs bulaştıran şahıs beş yıl hapis cezasına çarptırıldı
Vietnam'da 8 kişiye koronavirüs bulaştıran şahıs beş yıl hapis cezasına çarptırıldı
İstanbul'da aşı olmamış kişilere aşı kartı çıkardıkları iddiasıyla 3 hemşire tutuklandı
İstanbul'da aşı olmamış kişilere aşı kartı çıkardıkları iddiasıyla 3 hemşire tutuklandı