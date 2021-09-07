Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabil Havalimanı açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afganistan'ın başkenti Kabil'deki havalimanının Türkiye tarafından işletilip işletilmeyeceğine dair son durumu açıkladı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tshisekedi ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, Taliban'ın Afganistan'da kurduğu yeni hükümetle ilgili ilk değerlendirmeyi yaptı.

"Temennim Afganistan halkı için hayırlı olması"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Az önce biliyorsunuz buna kalıcı demek zor ama geçici bir Kabine açıklandı. Bu Kabine nereye kadar devam eder bilemeyiz. Bize düşen bu süreci dikkatle takip etmektir. Temennim tüm Afganistan halkı için hayırlı olması" ifadelerini kullandı.

Kabil Havalimanı'nın işletilmesi

Katar'la birlikte Kabil Havalimanı'nın işletilmesi konusuna da değinen Erdoğan, "Biz şu an itibariyle Kabil havalimanın işletilmesiyle ilgili işin başından itibaren olumlu bir yaklaşım içerisinde olduk. Fakat geldiğimiz noktada o olumlu gelişmeler bizim açımızdan yok. Biz olumlu yaklaşımımızı koruyoruz. Gerçekten bizim prensiplerimize olumlu bir süreç devam edecek olursa biz de olumlu bir yaklaşım ortaya koyarız" diye konuştu.