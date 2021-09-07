Ukraynalı model Kristina Novytska'nın ölümünde dosya kapandı

Ukraynalı model Kristina Novytska'nın (25) Muğla Bodrum'daki evinde ölü bulunmasıyla ilgili soruşturma tamamlandı. Savcılık, Kristina'nın intihar ettiğine kanaat getirerek takipsizlik kararı verdi.

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Ukraynalı model Kristina Novytska (25), Muğla Bodrum'daki evinde ölü bulunmuştu. Elleri oturduğu sandalyeye arkadan kelepçelenmiş, kafasına çöp poşeti geçirilmiş haldeydi. Evin kapısı arkadan kilitli, demir parmaklıklı pencerelerde de herhangi bir zorlama izi yoktu. Cinayet şüphesiyle başlayan soruşturmada bir süre sonra intihar ihtimali de ortaya çıktı. Kristina'nın kollarındaki kelepçenin kutusu da hemen yanı başında bulunmuştu. Önce kelepçelerin izi bulundu. Kelepçeyi Kristina'nın internetten sipariş ettiği belirlendi.

"Pandemi iyice psikolojisini bozmuştu"

Kristina'nın Ukrayna'da yaşayan annesinin ifadesi alındı. Anne, ifadesinde, "Kristina'nın psikolojik problemleri vardı. Burada bir süre tedavi gördü ama iyileşemedi. Antidepresan kullanıyordu. Pandemi de iyice psikolojisini bozmuştu. Olaydan bir süre önce Ukrayna'ya gelmek için bilet almıştı ancak uyuduğu için uçağı kaçırmış" dedi.

"Sorunları olduğunu söylüyordu"

Kristina'nın Murat adlı erkek arkadaşı da fadesinde, "Kristina ile uzun zamandır tanışıyorduk. Annesi ulaşamayınca beni aradı. Ben de bir arkadaşımı yönlendirdim. Sorunları olduğunu söylüyordu. Bana anlatmasını, beraber çözebileceğimizi söylemiştim" diye konuştu.

Filmdeki sahneyi taklit etmiş

İfadeleri ve bütün diğer delilleri değerlendiren savcılık, takipsizlik kararı verdi. Karara göre; Kristina, 2003 yapımı 'Ölüm ile Yaşam Arasında' adlı filmdeki bir sahneyi taklit etti. Kararda Kristina'yı intihara teşvik eden ve azmettiren birinin tespit edilemediği de vurgulandı.

(Musa Kesler - Hürriyet)