BIST 1.460
DOLAR 8,35
EURO 9,89
ALTIN 482,26
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Yeni Malatyaspor santrfor Walter Bwalya'yı transfer etti

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Yeni Malatyaspor santrfor Walter Bwalya'yı transfer etti

Süper Lig takımlarından Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, 26 yaşındaki santrafor Walter Bwalya ile anlaştı.

Abone ol

Kulübün sosyal medya hesabından Demokratik Kongolu Walter Bwalya'nın sözleşme imzaladığı fotoğraflar paylaşılarak, "Kulübümüz, son olarak El Ahly forması giyen 26 yaşındaki santrafor Walter Bwalya'nın kiralık olarak satın alma opsiyonlu transferi konusunda El Ahly Kulübü ile anlaşmıştır. Walter, milli takım kampında kendisini kulübümüze bağlayan imzayı attı. Hoş geldin Walter." ifadelerine yer verildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Kabil Havalimanı'nda son durum! Anlaşma tamamlandı mı? Katar'dan açıklama geldi
Kabil Havalimanı'nda son durum! Anlaşma tamamlandı mı? Katar'dan açıklama geldi
Rusya’dan Bitcoin’e sert tokat! Peskov'un açıklaması sonrası çakıldı
Rusya’dan Bitcoin’e sert tokat! Peskov'un açıklaması sonrası çakıldı
Bu defa felaket Güneş'ten gelebilir! Fırtına interneti aylarca koparabilir
Bu defa felaket Güneş'ten gelebilir! Fırtına interneti aylarca koparabilir
İmer Özgün kimdir kaç yaşında hangi dizilerde rol aldı?
İmer Özgün kimdir kaç yaşında hangi dizilerde rol aldı?
Hindistan'da yağmur yağsın diye kız çocuklarını çıplak halde gezdirdiler!
Hindistan'da yağmur yağsın diye kız çocuklarını çıplak halde gezdirdiler!
Azerbaycan halkı ülkede Türk askeri üssü istiyor
Azerbaycan halkı ülkede Türk askeri üssü istiyor
Türkiye'de bir öğretmene kaç öğrenci düşüyor? İşte Avrupa ülkeleriyle ile karşılaştıran eğitim tablomuz!
Türkiye'de bir öğretmene kaç öğrenci düşüyor? İşte Avrupa ülkeleriyle ile karşılaştıran eğitim tablomuz!
Aşure günü ne zaman bitiyor 2021 kaç gün kaldı?
Aşure günü ne zaman bitiyor 2021 kaç gün kaldı?
Galatasaray, transfer için Arsenal ile yeniden masada!
Galatasaray, transfer için Arsenal ile yeniden masada!
Tekirdağ'da hemzemin geçitteki kazada ölen adam defnedildi! Evlerini 6 ay önce almışlar
Tekirdağ'da hemzemin geçitteki kazada ölen adam defnedildi! Evlerini 6 ay önce almışlar