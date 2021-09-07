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Tekirdağ'da hemzemin geçitteki kazada ölen adam defnedildi! Evlerini 6 ay önce almışlar

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı

TEKİRDAĞ'da, servis şoförünün sorumsuzluğu yüzünden hemzemin geçitte meydana gelen kazada ölen 7 kişiden Halil Aksoy (44) memleketi Tokat'ın Almus ilçesinde, aynı kazada ölen eşi Suzan Aksoy'un (37) mezarının yanında toprağa verildi. Çiftin, taşındıkları Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 6 ay önce ev satın aldıkları, 3 çocukları ile orada yaşadıkları öğrenildi.

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Tekirdağ'ın Ergene ilçesi Velimeşe Mahallesi'nde 4 Eylül sabahı yük treni, hemzemin geçitte kapalı bariyerlerden geçmeye çalışan Bilal Küllü'nün kullandığı 59 ADJ 755 plakalı fabrika servis minibüsüne çarptı.

Kazada ilk gün Suzan Aksoy, Nebibe Korkmaz, Cangül Akın, Hülya Dinçkol, Yaşar Yüce ve Nusret Açıkgöz hayatını kaybetti. Minibüs sürücü ile birlikte 7 kişi de yaralandı.

Dün ölen kocanın cenazesi Tokat'a getirildi
Suzan Aksoy'un eşi Halil Aksoy da dün hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Aksoy'un cenazesi, hastanedeki işlemlerin ardından yakınlarınca teslim alınarak, memleketi Tokat'ın Almus ilçesine bağlı Arısu köyüne getirildi.

Karısının yanına defnedildi
Evli ve 3 çocuk babası Aksoy için köy mezarlığında cenaze namazı kılındı. Cenazeye Almus Kaymakamı Tarık Buğra Seyhan, Almus Belediye Başkanı Bekir Özer, CHP Tokat İl Başkanı Çağdaş Kurtgöz ile Aksoy'un yakınları ve köylüler katıldı. Halil Aksoy, cenaze namazının ardından aynı kazada hayatını kaybeden ve önceki gün toprağa verilen eşi Suzan Aksoy'un mezarının yanına defnedildi.

6 ay önce ev almışlar
Suzan-Halil Aksoy çiftinin, ocak ayında İstanbul'dan Tekirdağ'a taşındığı öğrenildi. Çocukları İlknur (19), İlker (17) ve Zeynep (12) Aksoy ile birlikte Çorlu'ya yerleşen çiftin, 6 ay önce burada ev satın aldığı ortaya çıktı. Daha önce İstanbul'da tekstil fabrikasında çalışan çiftin, Tekirdağ'ın Ergene ilçesindeki tekstil fabrikasında iş bularak, birlikte çalışmaya başladığı öğrenildi. Birlikte işe gidip gelen çift, tren kazasında yaşamını yitirince geride çocukları kaldı.

Acılı baba: Sözün bittiği yerdeyiz
Halil Aksoy'un köyde yaşayan babası İbrahim Aksoy, "Oğlumu, gelinimi kaybettim. 'Gelinim' diyemiyorum, kızımdı benim. Canlar yanmasın, o bariyerlere bir çare bulunsun. Servis şoföründen de firmasından da sonuna kadar davacıyım, şikayetçiyim. Başka diyecek bir şey bulamıyorum. Sözün bittiği yerdeyiz" dedi.

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