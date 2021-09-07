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Olay yeri Bursa! Ablasıyla tartıştı otomobiliyle eczaneye girdi

Olay yeri Bursa! Ablasıyla tartıştı otomobiliyle eczaneye girdi

BURSA'nın Gemlik ilçesinde, Erkan A., tartıştığı ablasının çalıştığı eczaneye otomobiliyle girdi. Kaçan şüpheli her yerde aranıyor.

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Olay, öğle saatlerinde Gemlik ilçesi, Kuvayi Milliye Bulvarı'ndaki eczanede meydana geldi. Eczaneye gelip, burada çalışan ablası Mualla A. ile tartışan Erkan A., bir süre sonra ayrıldı. Erkan A., yaklaşık 10 dakika sonra kullandığı 16 AGU 110 plakalı otomobil ile ters şeritten gelip, eczaneye girdi.

Eczanenin camları kırılırken, müşteriler ile çalışanlar büyük korku yaşadı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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