BIST 1.460
DOLAR 8,35
EURO 9,89
ALTIN 483,60
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Kayseri'de 14 yıl hapisle aranan hükümlü, kanepe arkasında yakalandı

Kayseri'de 14 yıl hapisle aranan hükümlü, kanepe arkasında yakalandı

KAYSERi'de 5 ayrı suçtan hakkında 14 yıl 7 ay 17 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 8 hırsızlık dosyasından firari olan Murat A.(28), akrabasının evine yapılan operasyonda kanepenin arkasında saklanırken yakalandı.

Abone ol

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar ve Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, ‘silahlı yağma’, ‘hırsızlık’, ‘kasten yaralama’, 'tehdit' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından hakkında 14 yıl 7 ay 17 gün hapis cezası bulunan ve 8 hırsızlık dosyasından da firari olan Murat A.'nın yakalanması için çalışma başlattı.

Polis, yaptığı çalışmada, hükümlünün Melikgazi ilçesi Germir Mahallesi'nde akrabası A.T.'nin evinde saklandığını belirledi ve bu sabah eve operasyon düzenledi. Murat A., oturma odasındaki kanepenin arkasına saklanmış halde yakalandı. Evde ve çevresinde yapılan aramada, Adana ve Kayseri'den çalınmış 2 otomobil, 5 bisiklet, bir elektrikli bisiklet, 3 televizyon, 12 cep telefonu, 4 tüfek, bir tabanca, eski bakır eşyalar ve malzemeler ele geçirildi. Gözaltına alınan Murat A., emniyetteki işlemlerinin ardından Bünyan Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi. Öte yandan Murat A.’nın annesi E.E.A. oğlu Emniyet Müdürlüğü bahçesinde polis aracına bindirilirken gözyaşı döktü.

ÖNCEKİ HABERLER
Masterchef Safanur Bal kaç yaşında kimdir aslen nereli?
Masterchef Safanur Bal kaç yaşında kimdir aslen nereli?
Bursa'da akrabasına kızan adam otomobili ile dükkanına daldı
Bursa'da akrabasına kızan adam otomobili ile dükkanına daldı
Türk sanayi devi Romanya'daki fabrikasını kapatma kararı aldı
Türk sanayi devi Romanya'daki fabrikasını kapatma kararı aldı
TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül'den partisinin büyük kurultayı için teşkilatlarına çağrı
TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül'den partisinin büyük kurultayı için teşkilatlarına çağrı
Türkiye Mısır görüşmelerinin ikinci turu başladı
Türkiye Mısır görüşmelerinin ikinci turu başladı
Zimmetine 5 milyon TL geçirdi! İcra müdür yardımcısından itiraf: Kumar bağımlısıyım
Zimmetine 5 milyon TL geçirdi! İcra müdür yardımcısından itiraf: Kumar bağımlısıyım
Hollanda Türkiye maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)
Hollanda Türkiye maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)
DEAŞ'ın Libya'daki üst düzey sorumlusu yakalandı
DEAŞ'ın Libya'daki üst düzey sorumlusu yakalandı
Nikos Dendias: Umarım Türkiye-Libya Mutabakatı'nı yok sayacak bir hükümet çıkar
Nikos Dendias: Umarım Türkiye-Libya Mutabakatı'nı yok sayacak bir hükümet çıkar
Ayrılık isteği çıldırttı! Şişli'de kız arkadaşa darp olayında gelişme: Yeniden yargılanacak
Ayrılık isteği çıldırttı! Şişli'de kız arkadaşa darp olayında gelişme: Yeniden yargılanacak