Türk sanayi devi Romanya'daki fabrikasını kapatma kararı aldı

TÜRKİYE'nin sanayi devi Karamancı Holding şirketlerinden Superlit Boru Sanayi, 13 yılın ardından Romanya’nın Buzau şehrinde yer alan fabrikasını kapatma kararı aldı.

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Dünya Gazetesi’nden Kerim Ülker’in köşesinde yer verdiği habere göre, 2008 yılında Avrupa’ya giren ve Romanya’da üretime başlayan şirket, 10 milyon Euro’luk yatırımla kurulan fabrikada ilk dönemler 90 kişiyle başlayan çalışan kişi sayısı daha sonra 275’e ulaştı.

Kanalizasyon, izale hatları gibi alanlara 3-3.5 metrelik borular üreten Superlit, 13 yılın ardından Romanya’nın Buzau şehrinde yer alan fabrikayı kapatma kararı aldı. Edinilen bilgilere göre, kapatma kararının altında nakliye maliyetlerinin artması, yurt içi satışlarının ise düşmesi etkili oldu. Öte yandan Superlit’in önemli müşterilerinden biri olan Avustralya’daki bir firmanın da iflas etmesi de kararın alınmasında bir başka etkenlerden biri oldu.

İstanbul Sanayi Odası’nın düzenlediği Türkiye’nin en büyük 500 sanayi şirketi arasında yer alan Superlit, 2017 yılında 341 milyon liralık satışla 460’ıncı sırada yer almıştı. Şirketin sahiplerinden olan Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Karamancı, 2009 yılında ise Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı Dinçer’in Boğaz’da yer alan Vaniköy’deki villasını satın alarak adından söz ettirmişti.

İşte Kerim Ülker’in bugünkü yazısının tamamı:

"Türkiye'nin yurtdışında en önemli yatırım yaptığı ülkelerden biri de Romanya. Almanya’nın ardından en fazla Türk yatırımcının bulunduğu Romanya’da 31 Aralık 2019 verilerine göre, Türk sermayeli 15 bin 832 şirket var. Bu şirketlerin kayıtlı sermayesi ise 812 milyon dolar. Türk firmaları Romanya’daki yabancı sermayeli şirketlerin toplamının yüzde 7'sini oluşturuyor ve İtalya ve Almanya'dan sonra da 3. sırada yer alıyor. Romanya’nın en büyük 1.000 firması arasında 9 Türk şirketinin bulunduğunu da eklemek lazım.

Her ne kadar sayıları Romanya’da artan firmalar önemli projeler geliştirse de ülkede umduğunu bulamayanlar da var. Bunlardan biri de Konya’nın en önemli gruplarından biri olan Karamancı Holding. 1961 yılında kurulan holding, 3 bine yakın çalışanı istihdam ediyor. Enerji, tekstil gibi alanlarda faaliyet gösteren Karamancı’nın, Türkiye ve Bahreyn’de Orta Anadolu şirketi adı altında denim kumaş ve kot pantolon üretimi bulunuyor. Karel Enerji ile hidroelektrik santrali işleten holdingin en önemli firması ise, 5 kıtaya ihracat yapan su borusu üretimi yapan Superlit.

Maliyetler arttı

Türkiye’de Devlet Su İşleri, İller Bankası’nın yanı sıra ABD’den Avustralya’ya kadar ürün satışı gerçekleştiren CTP yani fiberglas takviyeli plastik su boru sistemleri üretimine Türkiye’de başlayan Superlit, 2008 yılında Avrupa’ya girmiş ve Romanya’da üretime başlamıştı. 10 milyon Euro’luk yatırımla kurulan fabrika ilk dönemler 90 kişiye istihdam sağlamış, bu rakam 275’e ulaşmıştı.

Kanalizasyon, izale hatları gibi alanlara 3-3.5 metrelik borular üreten Superlit, 13 yılın ardından Romanya’nın Buzau şehrinde yer alan fabrikayı kapatıyor. Edindiğim bilgilere göre, kapatma kararının altında ise nakliye maliyetlerinin artması, yurt içi satışlarının ise düşmesi etkili oldu. Superlit’in önemli müşterilerinden biri olan Avustralya’daki bir firmanın da iflas etmesi, kararın alınmasında bir başka etken.

Sabancı'nın villasını almıştı

İstanbul Sanayi Odası’nın düzenlediği Türkiye’nin en büyük 500 sanayi şirketi arasında yer alan Superlit, 2017 yılında 341 milyon liralık satışla 460’ıncı sırada yer almıştı. Şirketin sahiplerinden olan Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Karamancı, 2009 yılında ise Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı Dinçer’in Boğaz’da yer alan Vaniköy’deki villasını satın alarak adından söz ettirmişti. Vaniköy'de bulunan Andiçen Villaları sitesinin en tepesindeki, adeta bir kaleyi andıran, o dönem 12 milyon lira değer biçilen villayı Fatih Karamancı, 7 milyon liraya satın almıştı."