Masterchef Hasan kaç yaşında aslen nereli Hasan Biltekin ailesi kimdir?

Masterchef 2021'de bu hafta mavi önlüğü giyen ve takım kaptanı olan yarışmacı Hasan Biltekin oldu. Yaptığı soğuk baklava ile jüriden tam not alan Masterchef Hasan 27 yaşında ve aslen Nevşehirli. Geçen sene kazandığı halde yarışmadan ayrılan Hasan Biltekin instagram hesabı ise hasanbiltekinnn

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Yarışmanın dikkat çeken isimlerinde biri olan Hasan Biltekin, bu haftanın Mavi takım kaptanı oldu. İlk hafta, üç kez bireysel dokunulmazlık oyununu kazanarak bir kez daha izleyicilerin dikkatini çekti. Peki, MasterChef Hasan kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Hasan Biltekin hakkındaki bilgiler…

Masterchef Hasan Biltekin kimdir: Hasan Biltekin, 27 yaşında ve aslen Nevşehirlidir. 184 cm boyunda ve 78 kilo olan yarışmacı, liseyi Turizm Otelcilik Okulu’nda tamamladı. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ÜSET Meslek Yüksek Okulu Mezunudur.

Kariyeri ve kazandığı ödüller: Aşçılık mezunu olan Hasan Biltekin, 2 yıl boyunca üniversitenin takım kaptanlığı görevini yerine getirdi. Yemek sektöründe liseden beri yer almakta, Otel koordinatörlüğü ve Nevşehir belediye spor kulübü mutfak şefliği yapmaktadır.

Ulusal ve Uluslararası yarışmalarda altın, gümüş ve bronz, toplamda 18 madalya ve kupa kazandı.

MasterChef’e 2 kez katılmış bir yarışmacıdır. Geçen sene 3 evet oyu almıştı ancak annesinin rahatsızlığı nedeniyle yarışmaya devam edemeyip annesinin yanına gitmişti.

İnstagram hesabı nedir: MasterChef 2021 ana kadrosuna giren Hasan Biltekin’in renkli bir Instagram hesabı bulunuyor. İzleyicilerin merak edip araştırdığı Instagram hesabı “hasanbiltekinnn” kullanıcı adıyla yer alıyor. Yaptığı yemekler ile birlikte sosyal hayatında paylaşımların yer aldığı Instagram hesabında şu anda 18 bin takipçisi var.

Masterchef 2021 kadrosuna nasıl girmişti: MasterChef Türkiye 2021 ilk eleme turunda Piramit tavuk ile jüri karşısına çıktı. Somer Şef hayır oyu vermiş ve Mehmet Şef ile Danilo Şef evet oyları ile turu geçti. Üçlü düello turunda Yiğit Gök ve Oğuzhan Öveç ile yarıştı. En iyi balık çorbasını yaparak adını bir üst tura yazdırmayı başardı.

12 Ağustos’ta ekrana gelen final turunda ilk bölümde yarışmacılardan istenen zerdeli sütlaç oldu. İlk turu geçen isimler; Hasan Biltekin, Samet ve Azize oldu. Yaratıcılık oyununda ana ürün demirhindi oldu. Gecenin en iyi kreatif tabağını çıkaran Hasan Biltekin, ana kadroya giren onuncu yarışmacı oldu.