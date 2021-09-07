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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer 81 ilin müdürünü topladı! Açık kalması için tedbirler masada

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer 81 ilin müdürünü topladı! Açık kalması için tedbirler masada

Milli Eğitim Bakanı Özer, birim amirleri ve 81 il milli eğitim müdürü ile yüz yüze eğitimi değerlendirdi.

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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yüz yüze eğitimin başlamasının ardından birim amirleri ve 81 il milli eğitim müdürü ile toplantı yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, toplantıda uyum haftasının ve ilk günün değerlendirmesi yapıldı, okulların sağlıklı ve güvenli bir şekilde açık tutulması için uygulanacak tedbirler ele alındı.

Toplantıya, Bakan Yardımcıları Petek Aşkar, Ahmet Emre Bilgili ve Sadri Şensoy, ilgili birim amirleri ve 81 il milli eğitim müdürü katıldı.

Uyum eğitimleri ve okulun ilk gününe dair tüm illerden bilgi alan Bakan Özer, Sağlık Bakanlığı ile hazırlanan "Covid-19 Salgınında Okullarda Alınması Gereken Önlemler Rehberi"nde belirtilen önlemlerin takipçisi olduklarını ifade etti.

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