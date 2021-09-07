Özbekistan'da başörtüsü yasağı kalktı

Sovyet Rusya döneminden beri Müslümanlara baskının yaşandığı Özbekistan'da, okullarda başörtüsü yasağı kaldırıldı.

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Sovyet Rusya'nın etkisindeki Özbekistan'da 1994 yılından bu yana okullarda başörtüsü takmak yasaktı. Özbekistan'da okullarda başörtüsünün serbest bırakıldığı açıklandı.

Başörtüsünde beyaz ve açık renkler şartı

Sovyet döneminde başlayan Müslümanlara ağır baskıların sürdüğü Özbekistan'da başörtüsü yasağının kalkması büyük bir gelişme olarak kabul ediliyor.

Eğitim Bakanı Şerzod Şermatov yaptığı açıklamada, yetkililerin "birçok velinin itirazı" üzerine okullarda "başörtüsü takılmasına, beyaz veya açık renklerde olması kaydıyla izin vermeyi planladıklarını" duyurdu.

Başörtüsü kararında Taliban etkisi

Özbekistan'da son süreçte gerçekleştirilen İslam açılımlarında, güney komşusu Afganistan'da Taliban'ın güç kazanmasının da rol oynadığı yorumları yapılıyor. Özbekistan yönetiminin, halkın Taliban'ın ve bölgedeki Özbek Taliban mensuplarının tesiri altında kalmasından endişe ettiği düşünülüyor.

Özbekistan'daki rejime muhalif olan İslami eğilimli birçok Özbek'in de Afganistan'da Taliban taraftarı olarak bulunduğu biliniyor.

Özbekistan yönetiminin dini baskıları hafifleterek, halkın tepkisel biçimde bu etki altında kalmasını engellemek istediği tahmin ediliyor.