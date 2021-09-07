Ali Babacan: Bizden sonra bu millete gün yüzü göstermediniz!

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin beşinci il başkanları toplantısında konuştu.

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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenerek 'artık yeter' dedi. Babacan, "Bizden sonra bu milletin hakkını hukukunu çiğnediniz. Bizden sonra siz bu millete gün yüzü göstermediniz. Başarının esas mimarlarını gizleyerek sadece kendinizi kandırabilirsiniz. Bu milleti asla kandıramazsınız" ifadelerini kullandı.

İktidarın büyük ortağının seçim propagandasına başladığını vurgulayan Babacan, şunları söyledi:

Bir yandan, ‘Seçim yok, 2023 Haziran’ diyorlar ama bir yandan da bakıyoruz, yaptıkları söyledikleri her şey seçim propagandası haline gelmiş durumda. Belli ki mevcut iktidarın seçim bildirgesine ben ve arkadaşlarımın iş başında olduğu ortak aklın çalıştırıldığı dönemin başarılarını yazacaklar. Yapacakları fazla bir şey de yok. Ne yapsınlar, küçük ortaklarının, o krizlerin ortağının geçmişini mi yazsınlar seçim beyannamesine?

– Küçük ortaklarının koalisyonda olduğu dönemde 20’den fazla bankanın battığını mı yazsınlar? Küçük ortaklarının koalisyonda olduğu dönemde enflasyonun yüzde 70’leri geçtiğini mi yazsınlar? O dönemde gecelik faizlerin yüzde 7 bin 500’ü bulduğunu mu yazsınlar seçim beyannamesine?

Ehliyet liyakat bir yana bırakıldı

– Bizler ayrıldıktan sonra artık ortak akıl kalmadı. Ehliyet, liyakat bir kenara bırakıldı. Tek bir konuda bile artık başarı sağlayamıyorlar. Mecburen dönüp, dolaşıp, eski defterleri karıştırıp, ‘ya biz eskiden ne yapmıştık, nerede başarı sağlamıştık’ diye onu milletimize anlatmaya çalışıyorlar. Mecburen bizim iş başında olduğumuz dönemle övünmek zorunda kalıyorlar. Bir zamanlar başarılıydık diye gösterdikleri tablolarla ortak aklın hakim olduğu dönemin başarılarıyla övünmeye çalışıyorlar. Getirdikleri ucube sistemle 3 yıldır ülke ekonomisinin tepe taklak aşağı çektiklerini, işsizliği, yoksulluğu ve enflasyonu büyüttüklerinin de gayet iyi farkındalar.

Daha pandemi gelmeden 2019 yılında Türkiye ekonomisinin kriz ardına kriz yaşadığı yıl oldu. Daha pandemi gelmeden Merkez Bankası’nın rezervleri sıfırlandı, yedek akçeleri bitirildi, tüketildi. Enflasyon rekorlar kırmaya başladı. Bir de arkasında pandemi ve pandemiyle ilgili ekonomik sürecin kötü yönetilmesi maalesef şu anda ülkede yoksulluğun, yolsuzluğun, açlığın, hayat pahalılığının, zenginle fakir arasındaki uçurumun en yüksek noktaya geldiği bir tabloyla karşı karşıya bıraktı. Sayın Erdoğan’a bir kez daha çağrı da bulunuyorum. Sayın Erdoğan, artık yeter. Eski dönemlerin başarısıyla övünmeyi bırakın.

Bizden sonra gün yüzü göstermediniz

– Tek başına her şeyden sorumlu olduğunu şu son 3 yıl, 3 ayı bir anlatın ya. Ne yaptınız? O eski başarılar kendi bildiği doğrulardan şaşmayan bir ekibin başarıları. Son 3 yıl 3 aydır milleti fakirleştirdiniz. Bizden sonra bu milletin hakkını hukukunu çiğnediniz. Artık çevrenizdekiler de belli ki etkili olamıyor, söz geçiremiyorlar. Belki de durumdan memnundurlar orasını bilmem ama bizden sonra siz bu millete gün yüzü göstermediniz. Başarının esas mimarlarını gizleyerek sadece kendinizi kandırabilirsiniz. Bu milleti asla kandıramazsınız.