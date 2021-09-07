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Tekirdağ'da 12 kaçak göçmen yakalandı

Tekirdağ'da 12 kaçak göçmen yakalandı

Kapalı kasa minibüs ile yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmayı planlayan Suriyeli 12 göçmen, sınır dışı edilecek.

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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'ndeki uygulama noktasında, şüphe üzerine kapalı kasa minibüste arama yapıldı.

12 GÖÇMEN YAKALANDI
Suriye uyruklu M.D.'nin kullandığı minibüsten, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkış hazırlığında olduğu belirlenen Suriye uyruklu 11 kaçak göçmen çıktı.

Sürücü M.D ile birlikte gözaltına alınan göçmenlerin Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sorguları sürüyor.

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