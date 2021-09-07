Afganistan'da üniversitede oturma düzeni! Kız-erkek ayrı oturtulup araya perde çekildi

20 yılın ardından ABD’nin çekilmesiyle Taliban kontrolüne giren Afganistan'da üniversite eğitimi yeniden başladı. Erkek ve kız öğrenciler ayrı ayrı oturtulurken aralarına da perde çekildi...

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Amerika Birleşik Devletleri’nin 20 yılın ardından ülkeden çekilmesiyle Taliban kontrolüne geçen Afganistan’da eğitim yeniden başladı. Ülkede başlayan akademik yıl ile ilgili fotoğraflar paylaşıldı.

Kabil’de yer alan İbni Sina Üniversitesi’nde kız ve erkek öğrencilerin birbirlerinden ayrı şekilde oturarak eğitim aldıkları görülürken, aralarındaki perde dikkat çekti.

Taliban, geçtiğimiz ay ABD’nin ülkeden çekilmesiyle yönetimi devraldıktan sonra yaptığı açıklamada, kadınların haklarının korunacağını ve üniversite eğitimi görebileceklerini belirtmişti.

Taliban Sözcüsü Suhail Shaheen, "binlerce" okulun faaliyete devam ettiğini söyledi.

Katı kurallara geri dönüş korkusu

Taliban tarafından kadınların haklarının korunacağı ve üniversite seviyesine kadar eğitim alabilecekleri belirtilirken, ülkedeki çoğu kişi, grubun en son iktidarda olduğu zaman görülen katı rejim kurallarına geri dönülmesinden korkuyor.

1996'dan 2001'e kadar kadınlar birçok alandan uzak bırakılarak ev hapsine girmiş, çalışmalarına veya eğitim görmelerine izin verilmemişti.