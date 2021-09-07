BIST 1.472
DOLAR 8,32
EURO 9,88
ALTIN 484,72
HABER /  DÜNYA

Afganistan'da üniversitede oturma düzeni! Kız-erkek ayrı oturtulup araya perde çekildi

Afganistan'da üniversitede oturma düzeni! Kız-erkek ayrı oturtulup araya perde çekildi

20 yılın ardından ABD’nin çekilmesiyle Taliban kontrolüne giren Afganistan'da üniversite eğitimi yeniden başladı. Erkek ve kız öğrenciler ayrı ayrı oturtulurken aralarına da perde çekildi...

Abone ol

Amerika Birleşik Devletleri’nin 20 yılın ardından ülkeden çekilmesiyle Taliban kontrolüne geçen Afganistan’da eğitim yeniden başladı. Ülkede başlayan akademik yıl ile ilgili fotoğraflar paylaşıldı.

Kabil’de yer alan İbni Sina Üniversitesi’nde kız ve erkek öğrencilerin birbirlerinden ayrı şekilde oturarak eğitim aldıkları görülürken, aralarındaki perde dikkat çekti.

Taliban, geçtiğimiz ay ABD’nin ülkeden çekilmesiyle yönetimi devraldıktan sonra yaptığı açıklamada, kadınların haklarının korunacağını ve üniversite eğitimi görebileceklerini belirtmişti.

Taliban Sözcüsü Suhail Shaheen, "binlerce" okulun faaliyete devam ettiğini söyledi.

Katı kurallara geri dönüş korkusu
Taliban tarafından kadınların haklarının korunacağı ve üniversite seviyesine kadar eğitim alabilecekleri belirtilirken, ülkedeki çoğu kişi, grubun en son iktidarda olduğu zaman görülen katı rejim kurallarına geri dönülmesinden korkuyor.

1996'dan 2001'e kadar kadınlar birçok alandan uzak bırakılarak ev hapsine girmiş, çalışmalarına veya eğitim görmelerine izin verilmemişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Çoğu işçi bu hakkını bilmiyor! 6 ay çalışana çifte tazminat!
Çoğu işçi bu hakkını bilmiyor! 6 ay çalışana çifte tazminat!
Burak Yılmaz, Lille'de ayın oyuncusu seçildi
Burak Yılmaz, Lille'de ayın oyuncusu seçildi
Ecel mi sorumsuzluk mu? Antalya'da kamyondan fırlayan teker, talihsiz kadını öldürdü
Ecel mi sorumsuzluk mu? Antalya'da kamyondan fırlayan teker, talihsiz kadını öldürdü
E-Devlet'te kullanıma açıldı! 'Soyağacı' hizmetinde yeni uygulama
E-Devlet'te kullanıma açıldı! 'Soyağacı' hizmetinde yeni uygulama
TPAO'dan Diyarbakır'da bir sahaya petrol arama ruhsatı çıktı
TPAO'dan Diyarbakır'da bir sahaya petrol arama ruhsatı çıktı
Samsun'da DEAŞ ve FETÖ operasyonu: 5 gözaltı
Samsun'da DEAŞ ve FETÖ operasyonu: 5 gözaltı
Ankara'da köpekleri öldürüp bahçesine gömdü! O kadına 10.5 yıl hapis istemi
Ankara'da köpekleri öldürüp bahçesine gömdü! O kadına 10.5 yıl hapis istemi
Olay yeri Tekirdağ! Düğünde tavuklu pilav yiyen 33 kişi hastanelik oldu
Olay yeri Tekirdağ! Düğünde tavuklu pilav yiyen 33 kişi hastanelik oldu
Erdoğan'ın yeni anayasa sözleri sonrası Kılıçdaroğlu'ndan MYK'da dikkat çeken talimat
Erdoğan'ın yeni anayasa sözleri sonrası Kılıçdaroğlu'ndan MYK'da dikkat çeken talimat
Asgari ücret ne kadar 2021 AGİ hariç brüt-net asgari ücret kaç para?
Asgari ücret ne kadar 2021 AGİ hariç brüt-net asgari ücret kaç para?