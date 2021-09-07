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E-Devlet'te kullanıma açıldı! 'Soyağacı' hizmetinde yeni uygulama

E-Devlet'te kullanıma açıldı! 'Soyağacı' hizmetinde yeni uygulama

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, e-Devlet Kapısı üzerinden sunulan alt-üst soy sorgulama hizmetine gösterilen yoğun ilgiden yola çıkarak vatandaş için alt-üst soy bilgilerinin kullanılması ile soyağacı tasarlayabilecekleri 'Soyağacı Oluşturma' hizmetini uygulamaya açtı.

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İçişleri Bakanlığı, soyağacı oluşturma hizmeti ile dijital dönüşüm alanında bir adım daha atarak, vatandaşın elektronik ortamda ulaşabileceği kamu hizmetlerine yenisini ekledi. Yeni hizmet sayesinde nüfus müdürlüklerine gidilmeden soyağaçları oluşturulabilecek. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi (MERNİS) Projesi kapsamında elektronik ortamda tutulan nüfus kütükleri sayesinde üst soya dair bilgiler kolayca edinilebiliyor. MERNİS'te tutulan bilgiler, Osmanlı Dönemi'nde 1904 yılında yapılan genel nüfus sayımı ile elde edilen bilgilere dayandığı için 1800'lü yıllara kadar doğmuş olan kişilerin kaydına erişilebilme imkanı sağlıyor.

Soyağacı nasıl oluşturuluyor?

Soyağacı oluşturma işlemi, e-Devlet Kapısı ya da Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden yapılabilecek. E-Devlet Kapısı'ndan soyağacı oluşturmak için 'https://www.turkiye.gov.tr' adresinden T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresi ile güvenli kimlik doğrulama araçları kullanılarak, kimlik doğrulamadan sonra 'Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü/Soyağacı Oluşturma hizmetini' seçilip, soyağacına ait elektronik belge alınabilecek ya da 'nvi.gov.tr' adresinden 'e-Hizmetler/e-Sorgulamalar/Soyağacı Sorgulama' hizmeti seçilip e-Devlet ile giriş yapılarak ilgili hizmete ulaşılabilinecek.

Yoğunluklar dikkate alındı

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü en çok talep gören e-Devlet hizmetlerinden olan alt-üst soy sorgulamaya olan yoğun talebi dikkate aldı. Soyağacı oluşturma servisi, dakikada 200 bin isteğe cevap verebilecek. Ayrıca hizmet planlanırken tek tasarım kullanmak yerine 8 farklı arka plan, 5 farklı çerçeve ve 4 farklı renk seçeneğinden oluşan çeşitli tasarımlar da oluşturuldu. Bu tasarımların ögeleri kullanılarak soyağaçlarının arka plan tasarımı, metin fontları, metin renkleri, çerçeve tasarımları, çerçeve renkleri, ağaç düğümleri düzeni ve yerleri görsel beğenilerine göre düzenlenebilecek ve yüksek çözünürlüklü belge çıktısı alınarak hatıra olarak saklanabilecek.

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