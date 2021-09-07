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Samsun'da DEAŞ ve FETÖ operasyonu: 5 gözaltı

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Samsun'da DEAŞ ve FETÖ operasyonu: 5 gözaltı

SAMSUN'da, polis ekiplerince terör örgütleri DEAŞ ve FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, 5 şüpheli gözaltına alındı.

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Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütleri DEAŞ ve FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma başlattı. Bu kapsamda ekipler, DEAŞ üyesi oldukları belirlenen 2 kişi ve İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen operasyonda FETÖ/PDY ile bağlantılı olduğu öğrenilen 2'si öğrenci 3 kişi için harekete geçti. İlkadım, Atakum ve Canik ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Operasyonda, Irak ve Suriye'de DEAŞ üyesi oldukları belirlenen Irak uyruklu M.T.S.A.R. ve A.W.Z.A.S. gözaltına alındı.

Samsun polisi ayrıca FETÖ'nün 'askeri mahrem' yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 1’i Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Mühendislik Fakültesi'nde araştırma görevlisi ve 2’si üniversite öğrencisi olan 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Yapılan aramalarda dijital materyallerine el koyulan şüpheliler, sorgulanmak üzere sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürüldü. 

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