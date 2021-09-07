Dolandırdıkları parayı başkasının hesabına yatırıp çektirmeye çalıştılar

Mersin'de dolandırdıkları 70 bin lirayı bir vatandaşın hesabına yatırıp, çektirmeye çalışan 3 kişi, polisin çalışması sonucunda yakalandı. Vatandaşın ihbarıyla suçüstü yakalanan şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğünü arayan bir vatandaş, banka hesabına bilgisi dışında 70 bin lira yatırıldığını ve parayı çekerek, kendilerine vermesini isteyen 2 şahsın olduğunu ihbar etti. Bunun üzerine harekete geçen Yandol Büro Amirliği ekipleri, müştekinin ihbar ettiği banka şubesinde önlem aldı. Bir süre sonra müştekiyle bankaya gelen şüpheli G.T.'yi gözaltına alan ekipler, daha sonra ise yaptığı çalışmalarda onunla birlikte hareket eden Ö.E ve S.E'yi de yakaladı.

Yapılan detaylı incelemelerde şahısların kendilerini polis olarak tanıtıp, Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde ikamet eden M.A. isimli vatandaşın 70 bin lirasını dolandırdıkları ve yakalanmamak için parayı başka birinin hesabına aktardıkları belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.