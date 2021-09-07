Hulusi Akar'dan terör örgütü için net mesaj: Başka çareleri kalmadı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, terörle mücadele çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu.

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Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, terörle mücadele operasyonları için, "Artan bir şiddet ve tempoda taarruzi bir ruhla operasyonlarımız devam ediyor. İnşallah asil milletimizi terör belasından kurtaracağız." dedi.

Akar sözlerini şöyle sürdürdü: "Terör örgütünün sözde yöneticileri, tepesindekiler sonlarının ne olacağını çok iyi anladı. Alttakilerin de adalete teslim olmaktan başka çarelerinin kalmadığını görmeleri lazım".

Afganistan'ın başkenti Kabil'deki havalimanının yeniden işletilmesine yönelik soru üzerine Bakan Akar, ülkedeki gelişmeleri yakından takip ettiklerini vurguladı.

Afganistan'da yardıma ihtiyacı olan aralarında çocukların, kadınların ve yaşlıların bulunduğu milyonlarca insana dikkati çeken Bakan Akar, şunları söyledi:

"Temennimiz şartların olumlu gelişmesi yönünde. Biz, NATO kapsamında geçmişte yaptığımız çalışmalarımız sırasında da müttefiklerimize 'Afganistan istediği sürece onların yanında oluruz' demiştik. İnşallah her şey iyi olur diye düşünüyoruz. Gelişmeleri yakından takip etmeyi sürdürüyoruz."

Bakan Akar, "Yeni yönetim ile diyalog kuruluyor mu?" sorusuna ise "Dışişleri Bakanlığımız, Millî Savunma Bakanlığımız, Millî İstihbarat Teşkilatımız yakın koordinasyon içinde çalışmalarını sürdürüyor. Büyükelçimiz Kabil'de çalışmalarına devam ediyor. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz." yanıtını verdi.