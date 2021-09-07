PKK, sözde maliye sorumlusu Howgar Botan'ın ölümünü 10 gün sakladı

PKK'nın sözde maliye sorumlularından Howgar Botan, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'de etkisiz hale getirildi. Terör örgütü, çözülme olmaması için Botan'ın ölümünü üyelerinden 10 gün sakladı.Abone ol
Suriye'nin kuzeyindeki Tel Tamir Hattı'nda 10 gün önce 8 terörist etkisiz hale getirildi.
Teröristlerden birinin örgütün Kandil kadrosundan olduğu ortaya çıktı.
Örgüt, çözülmeyi önlemek adına teröristin ölümünü 10 gün gizli tuttu. Botan'ın "Hastalıktan öldüğü" yalanı ise kısa sürede ortaya çıktı.
Terörle mücadele sürüyor
Mehmetçiğin, Barış Pınarı Bölgesi'nden sızma ve saldırı girişimlerine yönelik operasyonları sürüyor.
Son 1 ayda etkisiz hale getirilen 50’den fazla teröristten 12’sinin örgütün Kandil kadrolarından olduğu belirlendi.
Terör örgütü, Haseke'nin kuzeyindeki Ayn İsa hattına, Kandil'den teröristler getiriyor. Mehmetçik, teröristlerin sızma ve saldırı girişimine misliyle karşılık veriyor.