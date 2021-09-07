BIST 1.472
DOLAR 8,32
EURO 9,88
ALTIN 483,95
HABER /  POLİTİKA

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan: Türkiye'de cami yapan tek belediye başkanı benim

Kendisinden yardım isteyen bir başörtülü kadına yönelik ifadeleri nedeniyle eleştirilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, mütedeyyin kesimle herhangi bir sorunu olmadığını belirterek "Annem tesettürlü, annem - babam hacı benim. Türkiye'de cami yapan tek belediye başkanı benim" dedi.

Abone ol

Katıldığı sosyal medya yayınında bir anısını anlatırken "Başörtülü bir hanım geldi, bebeğim olmuyor, bana yardım eder misiniz?" şeklindeki ifadeleri nedeniyle tepki çeken Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, eleştirilere cevap verdi.

CHP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) tarafından uyarı cezası istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Habertürk'ten Mahir Kılıç'a konuştu. Özcan'ın açıklamaları şöyle:

'Karar sürpriz oldu'

"İddia makamı MYK, MYK'nın önerisi uyarı cezası. Ben bu kararı beklemiyordum. Sürpriz oldu benim için. Yargı bağımsızlığını savunan bir partiyiz. YDK hiçbir etki altında kalmadan savunmamı dinleyecek ve MYK'nın iddialarını dikkate alıp nihai kararı verecek. YDK'nın vereceği karar bağlayıcı olur. Verilecek karara saygı duyarım.

'İhraç edilseydim bağımsız kalırdım'

Bugün partiden ihraç edilmem yönünde beklentisi olanlar vardı. İhraç edilseydim herhangi bir partiye gitmem gibi bir düşüncem yoktu bağımsız olarak kalırdım. İhraç edilseydim sadece CHP ile resmi bağım kopardı, Atatürkçü Türk milliyetçisi çizgimden asla taviz vermezdim.

'Suni gündem yaratıldı'

Burada da tecrübeli siyasetçin anlatması gereken bir anıyı paylaştığım için suni gündem yaratıldı. Bazen siyasi olarak çok konuşurken ağızınızdan çıkmaması gereken sözler çıkıyor ama maksat kötü değildi.

'Annem, babam hacı benim'

Samimi olarak incinen tüm kadınlardan özür diledim dilerim. Benim mütedeyyin kesimle hiçbir sorunum olmadı. Annem tesettürlü, annem - babam hacı benim. Türkiye'de cami yapan tek belediye başkanı benim. Mütedeyyin kesim sorunu varmış gibi algı yaratmaya çalışmak olmaz. Geçen hafta cami temeli atmış biriyim."

İlgili Haberler
CHP'den Tanju Özcan için ilk karar geldi! MYK sonrası Faik Öztrak açıkladı
BU FOTO GALERİYE BAKIN
İnegöl'de işyeri sahibi masaları düzenlerken bu çantayı buldu sonra bakın ne oldu!
Foto Galeri İnegöl'de işyeri sahibi masaları düzenlerken bu çantayı buldu sonra bakın ne oldu! Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Altın fiyatları alım fırsatını mı işaret ediyor? İslam Memiş tarih vererek açıkladı
Altın fiyatları alım fırsatını mı işaret ediyor? İslam Memiş tarih vererek açıkladı
Mu Varyantı Türkiye'de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! Yeni kısıtlamalar var mı?
Mu Varyantı Türkiye'de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! Yeni kısıtlamalar var mı?
Vietnam'da Kovid-19 karantina kurallarını ihlal eden kişiye 5 yıl hapis cezası verildi
Vietnam'da Kovid-19 karantina kurallarını ihlal eden kişiye 5 yıl hapis cezası verildi
Kağıthane'de karısını öldürdükten sonra intihara kalkıştı! Banyoda kanlar içinde bulundular
Kağıthane'de karısını öldürdükten sonra intihara kalkıştı! Banyoda kanlar içinde bulundular
Dünyanın en tehlikeli adamı denilen ünlü spekülatör George Soros Çin'i hedefine koydu
Dünyanın en tehlikeli adamı denilen ünlü spekülatör George Soros Çin'i hedefine koydu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan OVP paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan OVP paylaşımı
Tüketici Mahkemesi kararı! Müşteri cayma bedeli ödemeyecek
Tüketici Mahkemesi kararı! Müşteri cayma bedeli ödemeyecek
Millet İttifakı'nda çatlak! İYİ Parti'den Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki geldi: Bize sordunuz mu?
Millet İttifakı'nda çatlak! İYİ Parti'den Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki geldi: Bize sordunuz mu?
İki yıl sonra doyasıya su içti! Ukraynalı Anastasiia, annesinin böbreğiyle yaşama tutundu
İki yıl sonra doyasıya su içti! Ukraynalı Anastasiia, annesinin böbreğiyle yaşama tutundu
Mevlüt Çavuşoğlu Kabil Havalimanı için açıkladı! İki ülke ile çalışıyoruz! Taliban'ın davetine cevap BAE ile lşkiler
Mevlüt Çavuşoğlu Kabil Havalimanı için açıkladı! İki ülke ile çalışıyoruz! Taliban'ın davetine cevap BAE ile lşkiler