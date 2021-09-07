Kızına 'bebeğimi doğuracaksın' dedi! Sapık babalarını öldüren kız kardeşler serbest kalabilir

RUSYA'da 3 kız kardeş, kendilerine cinsel istismarda bulunan sapık babalarını uykudayken öldürdü. Dünyada geniş yankı uyandıran olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Üç kız kardeşin akıbeti mahkemeye verilen yeni raporla birlikte değişebilir.

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57 yaşındaki Mikhail Khachaturyan, 2018'de Moskova'daki dairesinde bıçaklanarak öldürüldü. Korkunç cinayetin ardından Khachaturyan'ın kızları Krestina (19), Angelina (18) ve Maria (17) cinayeti işledikleri itiraf ettiler.

Vahşice işlenen cinayet, kız kardeşlerin babaları tarafından yıllarca şiddete ve cinsel tacize maruz kaldıkları ve babalarını bu sebepten öldürdüklerini iddia etmeleriyle tüm dünyanın izlediği bir olaya dönüştü.

57 yaşındaki Mikhail Khachaturyan, 2018'de Moskova'daki dairesinde kendisine ait av bıçağıyla öldürülmüştü. Babalarını öldürdüklerini itiraf eden kardeşler üç yıl boyunca, maruz kaldıkları tecavüzleri ve sistematik işkenceleri anlatmalarına rağmen devam eden davada hapis cezasına çarptırılma tehlikesiyle karşı karşıyaydılar.

Tıbbi bulgular kardeşleri aklayabilir

Üç kız kardeş cinayet suçlamasıyla yargılanırken mahkemeye sunulan rapor bir kez daha tüm gözler bu inanılmaz davaya çevrildi. Psikiyatri uzmanları tarafından hazırlanan raporda öldürülen baba, resmi olarak kızlara cinsel tacizde bulunan bir pedofil olarak tanımlandı. Rus uzmanların ayrıntılı tıbbi bulgularının şimdi kardeşleri aklaması bekleniyor.

"Çocuk seks saldırganı"

Otopsi, babalarının kendi kızlarına yönelik özel cinsel tercihleri olan saldırganlığa meyilli bir çocuk seks saldırganı olduğunu tespit etti. Sırp Psikolojik, Psikiyatrik ve Tıbbi Muayeneler Enstitüsü'nün bulgularına göre, babaları, taleplerini yerine getirmezlerse kızları öldürmekle tehdit etti ve kız kardeşler de babalarının onları öldüreceğine inandılar.

Angelina'nın avukatı Mari Davtyan, yapılan muayenelerin babanın kızlarına uyguladığı şiddeti doğruladığını ifade etti.

Uzmanlar, 2014'ten beri kızların her birinin istismar sendromu ve travma sonrası stres bozukluğundan mustarip olduğunu, ve tüm bu koşulların Khachaturian'ın eylemleriyle doğrudan nedensel bir ilişkisi olduğunu tespit etti.

Dayak atarak cinsel istismar

Raporda, tacizci babanın kızlarını tehdit, şiddet, aşağılama ile manipüle ettiği ve ayrıca 'dayak, alay, fiziksel ve cinsel istismar' gibi eylemlerde bulunduğu belirtiliyor.

Kızların yaşadıkları bu kabusu durdurabilecek başka bir akrabası olmadığı anlaşıldı. Üçlü, mahkemede gerekli meşru müdafaa nedeniyle hareket edildiğini iddia etmeye hazırlanıyor.

Kız kardeşlerin avukatları şimdi hepsinin tamamen aklanmasını umuyor ve babalarını uyurken öldürdüklerinde, kızların 'dengesiz' bir psikolojik durumda olduklarını ve hayatlarından endişe ederek umutsuz hissettiklerini ifade ediyorlar.

"Bebeğimi doğuracaksın"

Kanıtlar, babanın dehşete kapılmış kızlarından birini 'Annenin yerini alacaksın. Seninle evleneceğim ve sen benim bebeğimi doğuracaksın.' şeklinde tehdit ettiğini doğruladı.

Bir uzman, raporunda "Onları 'kontrol etmek' istediğini söyleyerek önünde soyunmalarını emretti. Sonra prostatında bir sorun olduğunu ve bunun çare olacağını söyleyerek onunla cinsel ilişkiye girmelerini emretti. Onları "çeşitli silahlarla" taciz etti ve küçük düşürdü." ifadelerini kullandı.

Raporlarda, hem üst düzey Rus yetkililerle hem de yeraltı krallarıyla bağlantıları olan babasının bir saldırısından sonra Angelina'nın yüzünden kan aktığı ifade ediliyor.

Sapık babanın karısını evden kovduğu ve tacizlerine başladığı olayla ilgili haberlerin detaylarında yer alırken, diğer aile üyeleri, kız kardeşleri babalarının cinsel istismarı hakkında yalan söylemek ve onu parası için öldürmekle suçladı. Kız kardeşlerin halası Naira Khachaturyan, daha önceki resmi soruşturmada kızlara yönelik cinsel şiddete dair hiçbir kanıt bulunmadığını iddia etti.