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Asgari ücret ne kadar 2021 AGİ hariç brüt-net asgari ücret kaç para?

Asgari ücret ne kadar 2021 AGİ hariç brüt-net asgari ücret kaç para?

Asgari ücret kaç para sorusu Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'nun asgari ücret açıklamasının ardından yeniden merak konusu oldu. Peki 2021 yılında asgari ücret kaç para oldu? 2021 yılında geçerli olacak asgari ücret, brüt 3 bin 577 lira, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak açıklandı.

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Asgari ücret 2021 yılında kaç para sorusu sosyal medyada günün konusu oldu. Türkiye’de vatandaşlarının yüzde 57’si, asgari ücretin altında veya asgari ücretin yüzde 10 üzerinde bir ücretle çalışıyor. Son olarak Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu da avukatların aldığı maaşların asgari ücrete bile yaklaşmadığını söyledi. Peki, asgari ücret 2021 ne kadar, kaç TL? İşte detaylar…

Asgari ücret 2021 ne kadar: 2021 yılında geçerli olacak asgari ücret, brüt 3 bin 577 lira, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak açıklandı.

Bekar 268,31TL

Evli eşi çalışmayan 321,98 TL

Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 362,22 TL

Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 402,47 TL

Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 456,13 TL

Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 456,13 TL

Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 456,13 TL

Evli eşi çalışan 268,31 TL

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