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Erdoğan'ın yeni anayasa sözleri sonrası Kılıçdaroğlu'ndan MYK'da dikkat çeken talimat

Erdoğan'ın yeni anayasa sözleri sonrası Kılıçdaroğlu'ndan MYK'da dikkat çeken talimat

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün genel merkezde yapılan CHP MYK toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'yeni anayasa' sözleri hakkında partiye talimat verdi.

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Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin dün yapılan MYK toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘yeni anayasa’ açıklamalarına değindiği öğrenildi. Erdoğan, “Yeni Anayasayı cumhur ittifakındaki ortağımızla şekillendiriyoruz. Önümüzdeki yılın ilk aylarında milletimizin takdirine sunmakta kararlıyız.” ifadelerini kullanmıştı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ın yeni anayasa açıklamalarını eleştirip, “Başkanlık sistemini temel alan bir anayasa hazırlıyorlar. Bizim çalışmamız Güçlendirilmiş parlamenter sistem olacak. Bunlar anayasal hukuk devletine inanmıyor, mevcut anayasayı uygulamıyor, Anayasa Mahkemesi kararlarını tanımıyor. Bu zihniyetle anayasa yapılmaz. Anayasa için toplumsal uzlaşma olması lazım.” dedi.

'Taslağın önümüze gelmesini bekleyelim'

Cumhuriyet'ten Erdem Sevgi'nin haberine göre, Kılıçdaroğlu, MYK toplantısında, “Bu düzenleme söylemi ile hedeflenen şey, gençlerin özgürlük alanlarını kısıtlamak. Hukukun işletilmediği bir sistemin içerisinde oluşturulan denetim mekanizması da taraflı olur. Düzenlemeye ilişkin taslağın önümüze gelmesini bekleyelim.” ifadelerini kullandı. 

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