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İstanbul'da düzensiz göçmenleri yasa dışı yollardan Türkiye'ye getiren 7 şüpheli yakalandı

İstanbul'da düzensiz göçmenleri yasa dışı yollardan Türkiye'ye getiren 7 şüpheli yakalandı

 İSTANBUL Valiliği, farklı ülkelerden yasa dışı yollarla Türkiye'ye getirilen yabancı uyruklu kişileri, yurt dışına çıkarmak üzere sınır illerine sevkiyatını gerçekleştiren 7 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

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Valilikten yapılan açıklamada, düzensiz göçle mücadele ve göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik Esenyurt, Zeytinburnu, Sultangazi ve Bağcılar'da İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, farklı ülkelerden yasa dışı yollarla Türkiye'ye getirilen yabancı kişileri, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkarmak üzere sınır illerine sevkiyatını gerçekleştiren 7 şüphelinin yakalandığı kaydedildi.

Operasyonlarda tespit edilen 46 düzensiz göçmenin, sınır dışı işlemleri yapılmak üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildiği aktarılan açıklamada, "Göçmen kaçakçılığı faaliyetlerinde kullanılan 4 minibüs ve 1 adet otobüs ele geçirilmiştir. Adli makamlara sevk edilen şüpheli şahıslardan 5'i serbest bırakılmış, 2'si tutuklanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

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