İncilay Şahin dizileri hangisi İncilay Şahin biyografisi

Birçok dizi de ve tiyatro oyununda rol alan sevilen oyuncu İncilay Şahin'in ölüm haberi sevenlerini ve yakınlarını üzdü. Uzun süredir meme kanseri ile savaşan İncilay Şahin 60 yaşında öldü. Ölümünün ardından hayatı merak konusu oldu. Peki İncilay Şahin evli mi, eşi ve çocukları var mı? İncilay Şahin dizileri...

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Uzun süredir meme kanseri ile savaşan sevilen oyuncu İncilay Şahin öldü. Son olarak Yasak Elma'da rol alan İncilay Şahin 60 yaşında hastalığı olan meme kanseri ile olan savaşını kayb etti. Sevenlerini ve yakınlarını yasa boğan ölümün ardından İncilay Şahin'in hayatı merak konusu oldu. İncilay Şahin evli mi, eşi ve çocukları var mı?

Hayatı boyunca pek çok dizi, tiyatro ve sinema filminde oynayan ve en son Yasak Elma dizinde rol alan oyuncu İncilay Şahin hayatını kaybetti. Oyuncular Sendikası'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 'Kurucu üyemiz, değerli meslektaşımız İncilay Şahin'i kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine sabır diliyoruz. Çok üzgünüz. Başımız sağ olsun' ifadelerine yer verildi.

İncilay Şahin'in bilinen bir evliliği yoktur.

Neden öldü, hastalığı neydi: Kariyeri boyunca pek çok dizi ve filmde rol alan İncilay Şahin'in oynadığı diziler arasında Adını Feriha Koydum, Umutsuz Ev Kadınları gibi yapımlar yer alıyordu. Sevilen oyuncu İncilay Şahin'in vefatı sanat dünyasını yasa boğdu. Ünlü oyuncu 60 yaşındaydı. Oyuncunun meme kanseri nedeniyle tedavi gördüğü biliniyordu ancak ölüm nedeni henüz kesinleşmedi

İncilay Şahin kimdir: Tiyatro, sinema ve dizi film oyuncusu. 29 Ocak 1961, Kayseri doğumlu. MSM Aktör Stüdyoda eğitim aldı. Tiyatro oyunculuğu yanı sıra çok sayıda sinema filmi ve dizide oynadı. 1995 yılında Çiçek Taksi ile başladığı kariyerinde geride kalan süre içerisinde pek çok projeye dahil olmuştur.

İncilay Şahin diziler: Yasak Elma (Döne, 2019-2020)

Gülümse Yeter (Neriman Hanım, 2016)

Yaz'ın Öyküsü (Saniye, 2015)

Yasak (2014)

Bana Artık Hicran De (Şadiye, 2014)

Yamak Ahmet (Dadı, 2012)

Umutsuz Ev Kadınları (Sevim, 2011)

Kız Annesi (Remziye, 2011)

Canım Babam (Leopar Leyla, 2011)

Adını Feriha Koydum (Hala, 2011-2012)

Adım Bayram Bayram (Elmas Abla, 2011)

Nakş-ı Dil Sultan (Beki, 2010)

İstanbul'da Aşık Oldum (Fatma, 2009)

Sakarya Fırat (2010)

Papatyam (Tarotçu Kadın, 2010)

Hicran Yarası (Safiye Anne, 2009)

Aşk Yakar (2008)

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