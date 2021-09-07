Antalya Kumluca'da deprem meydana geldi AFAD'dan açıklama! Kandilli farklı rakam verdi
AFAD verilerine göre saat 14.14'te Antalya Kumluca'da 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.Abone ol
Akdeniz'de, Antalya'nın Kumluca ilçesi açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de saat 14.14'te 4,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deniz yüzeyinin 26,02 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Kumluca ilçesine 84,42 kilometre mesafede olduğu belirlendi.
Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre ise depremin büyüklüğü 4,2.