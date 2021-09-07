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Kırıkkale'de 22 yaşındaki Nurcan ile 16 yaşındaki Murat Covid-19'dan öldü

Kırıkkale'de 22 yaşındaki Nurcan ile 16 yaşındaki Murat Covid-19'dan öldü

Koronavirüsle mücadele yurtta sürerken Kırıkkale'den üzücü haber geldi. 22 ve 16 yaşlarındaki iki genç, virüs nedeniyle kurtarılamayarak hayatlarını kaybetti.

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Kastamonu Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesinden mezun olan Nurcan Keskin (22) ile meslek lisesi 11. sınıf öğrencisi Murat Aktaş (16), Yüksek İhtisas Hastanesinde yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle tedaviye alındı.

Solunum cihazına alınan Aktaş ve Keskin, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

16 yaşındaki Aktaş’ın cenazesi, dün Nokta Camisi’nde kılınan namazın ardından Yahşihan ilçesinde toprağa verildi.

22 yaşındaki Keskin'de Sulakyurt ilçesindeki aile mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı.

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