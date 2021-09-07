Adana'da bilinmiyor sular çekilince ortaya çıktı! Zenginlere ait Augusta Antik Kenti
ADANA'da baraj gölündeki suların çekilmesiyle Augusta Antik Kenti gün yüzüne çıktı.
Merkez Sarıçam ilçesine bağlı Karaömerli Mahallesi’nde Roma İmparatoru Augustos'un karısı Livia Augusta adına kurulan ve tarihi M.Ö. 58 - M.S.29 yılları arasına dayanan antik kent, 1955 yılında Seyhan Baraj Gölü'nün altında kaldı.
Antik kentten geriye ise Adana Müzesi'ndeki bir Medusalı Lahit, o döneme ait sikkeler ile arkeolog Mahmut Akok'un bıraktığı çizim, not ve fotoğrafları kaldı.
Varlığından çoğu Adanalı haberdar değil
Uzun yıllardır sular altında olan ve varlığından çoğu Adanalının haberdar olmadığı antik kent, bu sene kuraklık nedeniyle barajda su seviyesi düşünce gün yüzüne çıktı.
Bir bölümü ortaya çıkan ve yarımada şekline benzeyen antik kentin etrafında ise mahalle sakinleri suların çekilmesini fırsat bilip hayvanlarını otlatıyor.