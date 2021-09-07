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Ayrılık isteği çıldırttı! Şişli'de kız arkadaşa darp olayında gelişme: Yeniden yargılanacak

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı

ŞİŞLİ'de ayrılmak isteyen kız arkadaşı Tuğba Erçakar'ı darp ettiği ve olayın gerçekleştiği evin sahibi Ceylan A.'yı da ölümle tehdit ettiği iddiasıyla "Basit yaralama" suçundan 3 ay 22 gün hapis cezasına çarptırılan ve hükmün açıklanması geri bırakılan Mehmet Hanifi B. hakkındaki karara itiraz edildi. Mahkeme, daha önce dilekçeler üzerinden yürütülen davayı, bu kez duruşma açarak karara bağlayacak.

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Şişli'de 9 Aralık 2020 günü Tuğba Erçakar (26) arkadaşı Ceylan A'nın evindeyken ayrılmak istediği erkek arkadaşı Mehmet Hanifi B. tarafından darp edildi. Kendini korumaya çalışan genç kız, erkek arkadaşı tarafından defalarca yumruklandı.

Evdeki güvenlik kamerasına yansıyan ve Tuğba Erçakar'ın "Sesimi duyurmak istiyorum" diyerek paylaştığı olay, sosyal medyada gündem oldu. Sanık Mehmet Hanifi B. olay nedeniyle iki defa gözaltına alındı, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay sonrasında Mehmet Hanifi B. hakkında Tuğba Erçakar'a yönelik "Basit yaralama" ve "Tehdit" suçlarından 10 aydan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle, şikayetçi Ceylan A.'ya karşı da "Hakaret", "Kişilerin huzur ve sükununu bozma" ve "Tehdit" suçlarından 1 yıldan 5 yıla kadar hapsi cezası istemiyle dava açıldı.

Dosya üzerinden yargılanan Mehmet Hanifi B. hakkında 5 Temmuz 2021'de "Basit yaralama" suçundan 3 ay 22 gün hapis cezası verilerek hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.

 Sanık hakkında "Tehdit", "Hakaret" ve "Huzur ve sükunu bozma" suçlarından ise beraat kararı verildi.

Şikayetçi avukatı karara itirazda bulundu
Ancak bu karara, Tuğba Erçakar'ın avukatı Ayşegül Mermer tarafından itiraz edildi. Avukat Mermer tarafından mahkemeye sunulan dilekçede, "Toplumda infial yaratan bir olayda verilen ceza, caydırıcı olmaktan çok özendirici bir mahiyet taşımaktadır. Alt sınıra yakın karar ve yapılan indirim, müvekkil ve toplumun adalete olan inancını sarsacak niteliktedir. Yine böyle bir ceza, kadına karşı şiddetin zirveye ulaştığı bu dönemde, başka suça meyilli kişileri de cesaretlendirecek ve kadına yönelik şiddet olayları da artmaya devam edecektir" denildi. Dilekçede, sanık hakkında üç suçtan verilen beraat kararının ortadan kaldırılarak cezalandırılması ve "Basit yaralama" suçundan da en üst sınırdan ceza verilmesi talep edildi.

Mahkeme huzurunda duruşma
İtirazı dikkate alan mahkeme, sanık Mehmet Hanifi B. hakkında "Basit yaralama", "Tehdit", "Hakaret", "Kişilerin huzur ve sükununu bozma" suçlarından dosyayı yeniden ele aldı. Ceza Muhakemesi Kanunu 251. maddesine göre basit yargılama usulüne göre dosya üzerinden görülen dava, bu kez duruşma günü verilerek mahkeme huzurunda yapılacak. Taraflara duruşma günü tebliğ edilirken duruşmaya katılmamaları halinde yokluklarında karar verileceği ihtarında da bulunuldu.

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