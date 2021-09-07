57 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi Bağcılar'da metruk binada yakalandı
Hakkında 57 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi Bağcılar'da bulunan metruk binada gece saatlerinde yapılan operasyonla yakalandı.Abone ol
Güngören Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Araştırma-Soruşturma ekipleri, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan Volkan Arda'yı yakalamak için çalışma başlattı.
Bakırköy Asliye Ceza Mahkemeleri tarafından 57 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Arda takibe alındı. Güvenlik kamera görüntülerini tek tek inceleyen polis ekipleri, şüphelinin Bağcılar Yenigün Mahallesi'nde bulunan metruk binada yaşadığını tespit etti.
Ekipler gece saatlerinde yaptığı operasyonla Arda'yı yakaladı.