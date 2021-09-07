BIST 1.471
DOLAR 8,34
EURO 9,89
ALTIN 484,42
HABER /  POLİTİKA

TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül'den partisinin büyük kurultayı için teşkilatlarına çağrı

TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül'den partisinin büyük kurultayı için teşkilatlarına çağrı

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, 26 Eylül'de yapılacak partisinin büyük kurultayının önemine işaret ederek "Herkesin hayatında, dönüm noktası olan bir gün vardır. İşte o gün, bizim kurultay günümüz." ifadesini kullandı.

Abone ol

TDP'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Sarıgül, partisinin dördüncü il başkanları toplantısında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin her köşesinde teşkilatlandıklarını belirtti.

"Biz, diğer yeni partiler gibi de değiliz. Onlar eski partisine kızanları, küsenleri aldılar, teşkilatlarını kurdular. Biz kendi çabalarımızla, dişimizle tırnağımızla bu noktaya geldik" değerlendirmesinde bulunan Sarıgül, 26 Eylül'deki büyük kurultayın önlerindeki en büyük sınav, en önemli iş olduğunu, bu kurultaya çok iyi hazırlanmak gerektiğini aktardı. Sarıgül, şunları kaydetti:

"Herkesin hayatında, dönüm noktası olan bir gün vardır. İşte o gün, bizim kurultay günümüz. Sevgi ve güvenle ülkemizi yönetmeye hazır olun. Tarih, bizim muhalefette söylediğimiz sözleri değil iktidarda ürettiğimiz projeleri konuşacak."

ÖNCEKİ HABERLER
Türkiye Mısır görüşmelerinin ikinci turu başladı
Türkiye Mısır görüşmelerinin ikinci turu başladı
Zimmetine 5 milyon TL geçirdi! İcra müdür yardımcısından itiraf: Kumar bağımlısıyım
Zimmetine 5 milyon TL geçirdi! İcra müdür yardımcısından itiraf: Kumar bağımlısıyım
DEAŞ'ın Libya'daki üst düzey sorumlusu yakalandı
DEAŞ'ın Libya'daki üst düzey sorumlusu yakalandı
Nikos Dendias: Umarım Türkiye-Libya Mutabakatı'nı yok sayacak bir hükümet çıkar
Nikos Dendias: Umarım Türkiye-Libya Mutabakatı'nı yok sayacak bir hükümet çıkar
Amerikalı aktör Michael K. Williams evinde ölü bulundu 9 yıl önce 'ateşle oynuyorum' demişti
Amerikalı aktör Michael K. Williams evinde ölü bulundu 9 yıl önce 'ateşle oynuyorum' demişti
Beşşar Esed Suriye'ye geri dönen mültecilere acımıyor: İşkence, tecavüz, ölüm...
Beşşar Esed Suriye'ye geri dönen mültecilere acımıyor: İşkence, tecavüz, ölüm...
57 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi Bağcılar'da metruk binada yakalandı
57 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi Bağcılar'da metruk binada yakalandı
Masterchef Hasan kaç yaşında aslen nereli Hasan Biltekin ailesi kimdir?
Masterchef Hasan kaç yaşında aslen nereli Hasan Biltekin ailesi kimdir?
Gine'de darbenin arkasındaki isim: Yarbay Mamady Doumbouya Fransa ve İsrail parmağı
Gine'de darbenin arkasındaki isim: Yarbay Mamady Doumbouya Fransa ve İsrail parmağı
Tatvan'da yolcu otobüsü şarampole uçtu! 2 kişi şok geçirdi
Tatvan'da yolcu otobüsü şarampole uçtu! 2 kişi şok geçirdi