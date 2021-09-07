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DEAŞ'ın Libya'daki üst düzey sorumlusu yakalandı

DEAŞ'ın Libya'daki üst düzey sorumlusu yakalandı

Terör örgütü DEAŞ'ın Libya'da faaliyet gösteren üst düzey isimlerinden Mübarek el-Harmi yakalandı.

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Libya hükümetine bağlı terörle mücadele birimi Ortak Operasyon Güçlerinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Harmi'nin yanındaki 2 örgüt mensubu ile ülkenin batısındaki Beni Velid kentinde düzenlenen operasyonla yakalandığı belirtildi.

Açıklamada, Kuzey Afrika'daki terör ağında önemli bir isim olduğu kaydedilen Harmi'ye yönelik operasyonun Libya Başsavcılığının koordinasyonunda yürütüldüğü bilgisi verildi.

Öte yandan, Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Harmi'nin tutuklanmasını "büyük başarı" olarak niteledi.

Dibeybe, "DEAŞ'ın elebaşılarından Mübarek el-Harmi'nin tutuklanması, Ortak Operasyon Güçlerine bağlı güvenlik güçlerimiz ve yiğit gençlerimizin büyük bir başarısıdır. Terörle mücadele, sevgili vatan topraklarımızın her yerinde devam edecek." ifadelerini kullandı.

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