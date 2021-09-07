Koronavirüste en şanslı grup onlar deniyor! İsveç ve Almanya araştırdı: Etkilenmiyor
İSVEÇ ve Almanya'da koronavirüsle ilgili yeni bir çalışmaya imza atıldı. Elde edilen veriler, 'koronavirüse karşı en şanslı yaş grubu onlar' yorumu doğurdu.
İlk olarak 2019'un son günlerinde Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve buradan dünyaya yayılan koronavirüs (Kovid-19) gezegenimizin bir numaralı ortak gündemi olamaya devam ediyor. Virüs dünya genelinde 10 milyonlarca insana bulaştı, 4 milyondan fazla kişi ise virüsün kurbanı oldu.
Salgın ile bilim dünyası da neredeyse tüm mesaisini bu virüsü anlamaya ayırmış durumda. Bu kapsamda pek çok çalışmaya imza atıldı.
Ezber bozan sonuçlar
Stockholm'de yapılan son araştırma bilim dünyasının gündemine tabiri caizse bomba gibi düştü. Zira bu araştırma ile koronavirüsün etkisi hakkında ezber bozan sonuçlara ulaşıldı.
En şanslı yaş grubu onlar deniyor
İsveç, Stockholm'deki Karolinska Enstitüsü'nde görev alan ekip 20 ila 30 yaş arası 660'tan fazla kişiden gelen verileri mercek altına altı. İncelenenlerin dörtte birinden fazlasının (yüzde 27) daha önce enfekte oldukları belirlendi.