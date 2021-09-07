Bu defa felaket Güneş'ten gelebilir! Fırtına interneti aylarca koparabilir

Bilim insanı Abdu Jyothi, uzun mesafeli internet bağlantısının aylarca kurulamayacağını tahmin ediyor

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ABD’li gökbilimci Sangeetha Abdu Jyothi, Güneş’te meydana gelecek şiddetli bir fırtınanın Dünya’da "internet kıyameti" yaşatabileceğini ifade etti.

Kaliforniya Üniversitesi, Irvine’den bilgisayar bilimleri uzmanı Abdu Jyothi, şiddetli bir Güneş fırtınası nedeniyle gezegenin büyük bir bölümünde haftalarca veya aylarca sürecek internet kesintileri yaşanacağını ileri sürdü.

Abdu Jyothi, hesaplamalara dayandırdığı öngörülerini henüz hakem onayından geçmeyen bir araştırma makalesinde açıkladı.

WIRED'a konuşan bilim insanı, "Beni bu konuda cidden düşündüren şey, pandemide dünyanın krizlere karşı ne kadar hazırlıksız olduğunu görmemizdi" dedi ve ekledi:

Altyapımız büyük ölçekli bir Güneş etkinliğine hazır değil.

Güneş Dünya'yı her zaman, manyetize parçacıklardan oluşan bir sis yağmuruna tutuyor. Bu yağmur Güneş rüzgarı diye biliniyor.

Gezegenin manyetik kalkanı, bu parçacıkların yeryüzüne zarar vermesini çoğu zaman engelliyor.

Ancak yüzyılda bir meydana gelen nadir olaylarda bu rüzgar tam bir fırtınaya dönüşüyor. Yeni araştırmada da vurgulandığı üzere bu tür aşırı olayların sonuçları insanlığın modern yaşam tarzı için felaketle sonuçlanabilir.

Yakın tarihte bu tür olaylardan yalnızca ikisi kaydedilmişti. Bunlardan biri 1859'da, diğeri de 1921'de meydana gelmişti. Carrington Olayı diye bilinen ilki nedeniyle telgraf telleri alev almış, iletişim önemli ölçüde aksamıştı.

O tarihten beri insan uygarlığının internete çok daha bağımlı hale geldiğini vurgulayan Abdu Jyothi, devasa bir jeomanyetik fırtınanın bu yeni altyapı üzerindeki potansiyel etkilerinin yeterince değerlendirilmediğini savundu.

Yeni makalesinde bu altyapıdaki en büyük güvenlik açıklarını belirlemeye çalışan bilim insanına göre fiber optik kablolar, jeomanyetik olarak indüklenen akımlardan etkilenmediği için yerel ve bölgesel internet bağlantılarının hasar görmemesi mümkün.

Ancak, kıtaları birbirine bağlayan, denizaltındaki uzun internet kabloları için aynı şey geçerli değil. Zira optik sinyali artırmak için tekrarlayıcılarla donatılan bu kablolar, jeomanyetik akımlara karşı savunmasız.

Abdu Jyothi, belirli bir bölgedeki denizaltı kablosunun arızalanması durumunda tüm kıtaların birbirinden kopabileceğini ifade ediyor.

Bu kabloların onarımının çok uzun süreceğini söyleyen bilim insanı, bu sırada milyonlarca kişinin geçim kaynaklarını kaybedebileceğini vurguluyor.

"ABD'de bir günlük internet kesintisinin ekonomik etkisinin 7 milyar doların üzerinde olduğu tahmin ediliyor" diyen Abdu Jyothi, "Ya ağ günlerce hatta aylarca işlevsiz kalırsa?" diye soruyor.

Makaleye göre bir sonraki büyük Güneş fırtınası yıldızdan fırladığında Dünya'daki canlıların bu fırtınaya hazırlanmak için yaklaşık 13 saati olacak.

Bilim insanı işte bu sürenin iyi kullanılabilmesi için uzmanların Güneş fırtınalarının yaratacağı tehdidi ciddiye alması gerektiğini söylüyor.