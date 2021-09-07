Hindistan'da yağmur yağsın diye kız çocuklarını çıplak halde gezdirdiler!

HİNDİSTAN'ın Madya Pradeş eyaletinde 'kuraklığın sona ermesi için' kız çocukları çıplak halde sokakta dolaştırıldı. Eyalet polisi, olayla alakalı şikayet almadıklarını ancak yine de soruşturma açıldığını duyurdu.

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BBC'deki habere göre, Madya Pradeş'in Bundelkhand bölgesinde kuraklık yaşanan bir köyde yağmur yağması için yapılan ritüelde çekilen görüntüler sosyal medyada yer aldı.

Tepki çeken videoda, 6 kız çocuğu omuzlarında kurbağa bağlı tahta bir sopayla çıplak şekilde dolaşırken görülüyor.

Yerel halktan birkaç kişi, ayinin yağmur tanrısını yatıştıracağına ve bölgeye yağış getireceğine inandıklarını ifade etti...

Hindistan Çocuk Haklarını Korunma Ulusal Komisyonu, köyün bağlı olduğu bölgenin yetkililerinden olaya ilişkin rapor istedi.

"Harekete geçilecektir" açıklaması...

Madya Pradeş polisi olayla ilgili resmi bir şikayet almadıklarını yine de soruşturma açıldığını belirterek "Kızların çıplak yürümeye zorlandıklarını tespit edersek harekete geçilecektir" açıklamasında bulundu.