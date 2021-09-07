Bu dereden altın çıkıyor! Arayıp buluyor ama günlük kazancı çok az
Bir genç, dere yatağından çıkardığı altınlarla 21 kişilik ailesinin geçimini sağlıyor. Kazancı ise sanılanın aksine çok az.
Afganistan'ın başkenti Kabil'de dere etrafındaki altın döküm atölyeleri, atık ve çöplerini dere yatağına atıyor. Ahmed ise zamanla toprağa karışan atık ve çöpleri önce topraktan ayrıştırıyor.
Ahmed, altın tanelerini bulmak için toprağı kazıp, deredeki suda toprakla altını ayrıştırıyor.
İşlem sonucu bulduğu altın tanelerini satarak geçimini sağladığını kaydeden Ahmed, bazı günler eve eli boş döndüğünü belirtti.
Sabah namazından sonra yola koyuluyor
Ahmed, Kabil’in 45 kilometre kuzeyindeki evinden buraya işi için geldiğini ifade ederek “Sabah namazını kıldıktan sonra Kabil Deryası'na hareket ediyorum. Altın döküm atölyeleri atık ve çöplerini buraya atıyor. Çöpleri alıp ayrıştırıyorum.” dedi.