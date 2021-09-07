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Bu dereden altın çıkıyor! Arayıp buluyor ama günlük kazancı çok az

Anadolu Ajansı
Bu dereden altın çıkıyor! Arayıp buluyor ama günlük kazancı çok az

Bir genç, dere yatağından çıkardığı altınlarla 21 kişilik ailesinin geçimini sağlıyor. Kazancı ise sanılanın aksine çok az.

Bu dereden altın çıkıyor! Arayıp buluyor ama günlük kazancı çok az

Afganistan'ın başkenti Kabil'de dere etrafındaki altın döküm atölyeleri, atık ve çöplerini dere yatağına atıyor. Ahmed ise zamanla toprağa karışan atık ve çöpleri önce topraktan ayrıştırıyor.

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Bu dereden altın çıkıyor! Arayıp buluyor ama günlük kazancı çok az

Ahmed, altın tanelerini bulmak için toprağı kazıp, deredeki suda toprakla altını ayrıştırıyor.

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Bu dereden altın çıkıyor! Arayıp buluyor ama günlük kazancı çok az

İşlem sonucu bulduğu altın tanelerini satarak geçimini sağladığını kaydeden Ahmed, bazı günler eve eli boş döndüğünü belirtti.

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Bu dereden altın çıkıyor! Arayıp buluyor ama günlük kazancı çok az

Sabah namazından sonra yola koyuluyor
Ahmed, Kabil’in 45 kilometre kuzeyindeki evinden buraya işi için geldiğini ifade ederek “Sabah namazını kıldıktan sonra Kabil Deryası'na hareket ediyorum. Altın döküm atölyeleri atık ve çöplerini buraya atıyor. Çöpleri alıp ayrıştırıyorum.” dedi.

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