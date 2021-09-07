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Türkiye'de bir öğretmene kaç öğrenci düşüyor? İşte Avrupa ülkeleriyle ile karşılaştıran eğitim tablomuz!

Türkiye'de bir öğretmene kaç öğrenci düşüyor? İşte Avrupa ülkeleriyle ile karşılaştıran eğitim tablomuz!

Avrupa Birliği'ne üye 27 ülkede 2019-2020 döneminde ilkokullarda öğretmen başına düşen öğrenci sayısı ortalama 13,5 oldu. Türkiye'de ise bu rakam çok daha yüksek.

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Türkiye'nin resmi istatistiklerine bakıldığında ise aynı eğitim-öğretim sezonunda ilkokullarda bir öğretmene 17,5 öğrenci düştü. Buna göre, Türkiye'de bir ilkokul öğretmeni Avrupalı meslektaşlarına kıyasla sınıfında fazladan ortalama dört öğrencinin eğitimi ile ilgileniyor.

Covid-19 salgını sürecinde yeni bir öğretim yılına başlanırken yüz yüze eğitime dönüş kadar okullarda verilecek eğitimin kalitesi de velilerin gündeminde. Bunun için önemli bir gösterge olan ilk öğretim kurumlarında sınıflarda öğretmen başına düşen ortalama öğrenci sayısı irdelendi.

Avrupa Birliği'nin istatistik kurumu Eurostat'ın 7 Eylül 2021'de yayımladığı son rapora göre, 2019-2020 eğitim sezonunda birlik üyesi ülkeler içinde bir öğretmen başına düşen en az öğrenci sayısı 8,7 ile Yunanistan. Bu sayının en yüksek olduğu ülke ise 44,5 ile aday statüsündeki Bosna Hersek.

Eurostat, raporuna AB'ye aday ülkeleri de dahil ediyor. Burada Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi verileri doğrultusunda Türkiye'deki ilkokulların durumunu da görmek mümkün. Türkiye, AB'ye üye ve aday ülkelerin sıralandığı listede Bosna Hersek, Romanya (19,4), Fransa (18,8) ve Çekya'dan (18,7) sonra ilkokullarda öğretmen başına en fazla öğrenci düşen beşinci ülke konumunda.

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