Rusya’dan Bitcoin’e sert tokat! Peskov'un açıklaması sonrası çakıldı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov yaptığı açıklamayla Bitcoin’in kripto para borsalarında düşmesine neden oldu. Yapılan açıklamada Bitcoin’i bir ödeme sistemi olarak tanımadıklarını belirtti.

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Son haftalarda yine yükselişe geçen Bitcoin’e Rusya hükümetinden sert bir darbe geldi. El Salvador Bitcoin’i resmi para birimi olarak kabul ederken fiyatlar da kısmi bir yükselme söz konusyudu. Rusya’dan gelen açıklama üzerine Bitcoin fiyatları sert düştü.

Dünyada kara para aklama işlerin en çok döndüğü ülkeler arasında bulunan El Salvador geçtiğimiz aylarda Bitcoin’i resmi para birimi olarak kabul edeceklerini duyurmuştu. Orta Amerika ülkesi El Salvador bugün itibariyle Bitcoin’i ülkenin yasal para birimi olarak kullanıma aldı. El Salvador Başkanı Nayib Bukele tarafından yapılan açıklamada toplamda 400 Bitcoin aldıklarını duyurulurken daha fazla kripto para almayı hedeflediklerini söyledi. Bu haberleden sonra 50 bin dolar barajını geçen Bitcoin’e bir sert darbe Rusya’dan geldi.

Bitcoin 2 bin dolar birden düştü

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’nın Bitcoin’i bir ödeme sistemi olarak tanımaya hazır olmadığını belirterek, “Bu tür kısmi para birimlerini mali araçlarla bir tutmak ekonomik sisteme yalnızca zarar verir.” dedi. Bu açıklamanın ardından kripto para borsalarında sert satışlar gelirken 53 bin dolara kadar tırmanan Bitcoin 2 bin dolar birden düştü.

Uzmanlar uyarıyor: Paranız buhar olabilir

Bu arada ekonomi ve siber güvenlik uzmanları Bitcoin yatırımı yapan vatandaşları paralarının buhar olabileceği konusunda uyarılarda bulunmaya devam ediyor. Son olarak dünyanın en büyük kripto para borsalarından olan Binance’de işlem yapan Beşir Baray 240 bin dolarının dakikalar içerisinde yok olduğunu anlatmıştı.

Haberlere konu olan olayda 2 Eylül saat 12.30 sıralarında 'soğuk cüzdan'ından kripto para borsasındaki hesabına 240 bin dolar transfer yaptığını söyleyen Beşir Baray “"Bu esnada programdan çıkıp diğer işlerime yönelmiştim. 15-20 dakika sonra kontrol ettiğimde, paranın hala durduğunu ve talimatın gerçekleşmediğini fark ettim. Tekrar beklemeye aldım. Bir saat sonra kontrol ettiğimde ise benim talimatımın iptal edildiğini ve paranın transfer için yeni talimat aldığını gördüm. Parayı hesapta görüyordum ama her hangi bir işlem yapamıyordum. Müşteri hizmetlerine başvuruda bulundum. Direk telefonla ulaşamadığımızdan mail yoluyla yardım istedim. Ama maalesef 1.5-2 saat sonra dönüş yaptıklarından, para başka bir hesaba transfer olmuştu" ifadelerini kullanmıştı