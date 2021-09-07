Büyükçekmece'de korkutan yangın! Alevler yerleşim alanlarına kadar geldi

İSTANBUL Büyükçekmce'de, otluk alanda çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yerleşim alanlarına yaklaştı.

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Büyükçekmece Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan otluk alanda saat 14.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler, otluk alanın kenarında bulunan yerleşim yerlerinin yanına kadar yaklaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına farklı noktalardan müdahale etti. Yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, yeşil alan küle döndü.

Bahçe hortumu ve kovalarla müdahale ettiler

Çevredekiler evlerinin önüne kadar gelen alevlere müdahale etti. Bazıları, apartmanlarındaki bahçe hortumu ile alevleri söndürmeye çalıştı. Bazıları ise su dolu kovalar ile sönen yerleri soğutmak için mücadele etti.

"Biz de müdahale ettik''

Evlerinin yakınına yaklaşan alevlere kendilerinin de müdahale ettiğini söyleyen Türker Berkcan, "Aşağıdaki çukurlarda ne olduğunu bilmediğimiz bir çalışma yapılıyor. Bir dakika geçmeden yangın çıkıyor. Rüzgarın da etkisi vardı. İtfaiye ve polis ekiplerimize haber verdik. Bunca hektarlık yeşil alan yandı. Can kaybı da olabilirdi. Çok şükür evlere sıçramadı. Bizim evimizin çok yakınındaydı. Su ile durdurmaya çalıştık biz de. Biz de müdahale ettik. Hep buradaydık" ifadelerini kullandı.